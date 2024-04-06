Mersin'de devrilerek yanan TIR'ın sürücüsü yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilerek yanan muz yüklü TIR'ın sürücüsü yaralandı
Giriş: 06.04.2024 - 21:47 Güncelleme: 06.04.2024 - 21:47
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Yenice mevkisinde H.O. idaresindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek alev aldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
TIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü tır kullanılamaz hale geldi.
Yaralanan H.O, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Haberin görselleri İHA tarafında servis edilmiştir
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