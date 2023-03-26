Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Mersin'de depremzedelerin kaldığı çadırda yangın: 2'si ağır 3 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzedelerin kaldığı çadırda yangın çıktı. Yangında 3 kardeş yaralandı.

Giriş: 26.03.2023 - 10:33 | Güncelleme: ABONE OL
Mersin'de depremzedelerin kaldığı çadırda yangın: 2'si ağır 3 yaralı
DHA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzedelerin kaldığı çadırda çıkan yangında 3 kardeş yaralandı. Yaralı kardeşlerden 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Denizciler Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde depremzedeler için kurulan çadırda çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında Ertuğ Veli Eker (18), kardeşleri Yeşim Eker (17) ve Elif Mislina Eker (4) yaralandı. Durumu ağır olduğu belirtilen 2 kız kardeş, önce Dörtyol Devlet Hastanesi'ne ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kardeşlerin tedavisi sürüyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ümraniye'de yangın paniği!
Ümraniye'de yangın paniği!
Sıradan bir yaralama vakasından sıra dışı bir cinayet çıktı!
Sıradan bir yaralama vakasından sıra dışı bir cinayet çıktı!
Dur ihtarına uymayıp polise çarptı!
Dur ihtarına uymayıp polise çarptı!
Bakan Akar: 30 bin 62 personel alınacak
Bakan Akar: 30 bin 62 personel alınacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.