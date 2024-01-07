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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de dehşet: Hamile karısını satırla öldürdü, torununu alıp kaçtı - Son dakika haberi

        Mersin'de dehşet: Hamile karısını satırla öldürdü, torununu alıp kaçtı

        Daha önce bir taksiciyi gasp edip öldürdüğü, 8 ay önce de tahliye olduğu öğrenilen 45 yaşındaki M.B., 7 aylık hamile olan 41 yaşındaki 3 çocuk annesi eşi Serap Biçer'i çıkan tartışmada satırla öldürdükten sonra 5 yaşındaki torununu da alarak kayıplara karıştı. M.B.'nin yakalanması için güvenlik güçleri geniş çaplı çalışma başlattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 13:10 Güncelleme: 07.01.2024 - 13:27
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        Hamile karısını satırla öldürdü, torununu alıp kaçtı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde 8 ay önce cezaevinden çıkan şahıs, 7 aylık hamile karısını satırla öldürdükten sonra, 5 yaşındaki torununu alıp kaçtı.

        Olay, ilçeye bağlı Bolatlı Mahallesi Bolatlı Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 45 yaşındaki M.B., 41 yaşındaki 3 çocuk annesi eşi Serap Biçer'i çıkan tartışmada satırla öldürdü.

        Şüpheli koca, o sırada evde bulunan 5 yaşındaki torunu S.B.'yi alıp kaçtı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri eve geldiğinde kadının cenazesi ile karşılaştı. Yaşanan olayı duyan yakınları ise fenalık geçirdi. Olay yerinde polisin incelemesinin ardından 7 aylık hamile olduğu öğrenilen kadının cenazesinin otopsi için morga kaldırılacağı belirtildi.

        TAKSİCİYİ GASP EDİP ÖLDÜRMÜŞ

        Karısını öldürüp, torununu alıp kaçan şüpheli M.B.'nin daha önce bir taksiciyi gasp edip öldürdüğü öğrenildi. 20 yıldan fazla cezaevinde kalan şüphelinin 8 ay önce tahliye edildiği alınan bilgiler arasında yer aldı.

        Şüphelinin yakalanması için güvenlik güçleri geniş çaplı çalışma başlattı.

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        #Mersin
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