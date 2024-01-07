Mersin'de dehşet: Hamile karısını satırla öldürdü, torununu alıp kaçtı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 8 ay önce cezaevinden çıkan şahıs, 7 aylık hamile karısını satırla öldürdükten sonra, 5 yaşındaki torununu alıp kaçtı.

Olay, ilçeye bağlı Bolatlı Mahallesi Bolatlı Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 45 yaşındaki M.B., 41 yaşındaki 3 çocuk annesi eşi Serap Biçer'i çıkan tartışmada satırla öldürdü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri eve geldiğinde kadının cenazesi ile karşılaştı. Yaşanan olayı duyan yakınları ise fenalık geçirdi. Olay yerinde polisin incelemesinin ardından 7 aylık hamile olduğu öğrenilen kadının cenazesinin otopsi için morga kaldırılacağı belirtildi.