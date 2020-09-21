Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 Eylül'de yakalanan H.A, H.Y, S.Ç, S.Y, M.K, İ.K, E.A. ve A.B'nin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden H.A, E.A. ve A.B. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda, örgütsel içerikli ve toplatma kararı bulunan kitaplar ile dijital malzemeler ele geçirilmişti.