Mersin'de dayı ile yeğeni sulama havuzunda ölü bulundu

AA

Alınan bilgiye göre, Pazarkaşı Mahallesi'ndeki evlerinden dün ayrılan ve zihinsel engelli oldukları öğrenilen Duran Teynel (30) ve yeğeni İlyas Bulutoğlu'ndan (20) haber alamayan yakınları, durumu emniyete bildirdi.

Arama çalışmalarını iki gündür sürdüren ekipler, aynı mahallede bulunan sulama havuzunda iki ceset olduğunu tespit etti.

Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, cesetleri havuzdan çıkardı.

İncelemede, cesetlerin Teynel ve yeğeni Bulutoğlu'na ait olduğu belirlendi.

Cesetler, kesin ölüm nedenlerinin tespiti için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.