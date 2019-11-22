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Mersin'de çöp konteynırında bebeğe ait cansız beden bulundu

Mersin'de çöp konteynırında yeni doğmuş bir bebeğe ait cansız beden bulundu. Polis bebeği çöp konteynırına atan şahıs veya şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

22.11.2019 - 19:30 | Güncelleme: İHA
bebek cesedi

Sokakta bulunan bir çöp konteynırında yeni doğmuş bebeğe ait cansız beden olduğu ihbarını alan polis ekipleri bölgeye gitti. Konteynırda arama yapan ekipler, yeni doğan bir erkek bebeğin cansız bedenini buldu. Ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme yaptı.

İHA'nın haberine göre sokağın giriş ve çıkışları araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Yeni doğduğu tahmin edilen bebek kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı. Ayrıca çöp konteynırında yapılan incelemede kadın elbiseleri ve kanlı bezler bulundu. Polis bebeği çöp konteynırına atan şahıs veya şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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