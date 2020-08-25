Mersin'de çocuklar okullardaki seyyar havuzlarda eğlenerek yüzme öğreniyor

Akdeniz Belediyesince iki yıl önce "Akdeniz'de Yüzme Bilmeyen Kalmasın" çağrısıyla başlatılan proje, bu yıl da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında devam ediyor.
Projenin sürdüğü iki okuldan biri olan Zeki Sabah ile Suphi Öner İlkokulu'nun bahçesine kurulan portatif havuzlarda yüzme eğitimi alan çocuklar, keyifli vakit geçiriyor.
- "Havuzları çocukların ayaklarına getirdik"
Eğitim alan çocukları ziyaret eden Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl hayata geçirilen projenin büyük ilgi gördüğünü söyledi.
Geçen yıl taşımalı havuz sistemiyle 5 bin çocuğun yüzme keyfi yaşadığını anlatan Gültak, eğitimini tamamlayıp yüzme öğrenen çocuklara sertifika verdiklerini aktardı.
Gültak, projenin bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında sürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:
"Havuzları çocukların ayaklarına getirdik. Bu yıl tüm dünya Kovid-19 salgınıyla karşı karşıya. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle bu sene 2 havuz açtık. Öğrencilerimiz taşıma yoluyla buralara getiriliyor. Bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle 7-13 yaş arasında 300 öğrencimiz eğitim alabiliyor. Çocuklar çok mutlu, bütün tedbirleri alıyoruz. Çocuklar saat başı havuza alınıyor. En fazla 15 kişi havuza girebiliyor ve sosyal mesafe kuralına uyuluyor. 6 saat hizmet verdikten sonra sterilizasyon işlemi yapılıyor. Şu ana kadar herhangi bir hastalık söz konusu olmadı. Çocuklar çok mutlu ve teşekkür ediyorlar."
İlçenin, son yıllardaki hizmet atağıyla yenilendiğini vurgulayan Gültak, şöyle konuştu:
"Akdeniz bundan 8 yıl önce biber gazlarıyla, kavgayla, gürültüyle, taş atmalar gibi birçok olumsuz olaylarla anılıyordu. Artık Akdeniz'de bunlar yok. Akdeniz'de bir değişim ve dönüşüm başladı. Öyle festival ve programlar yapıyoruz ki çevre illerdeki insanlar artık Akdeniz'e geliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan aldığımız hibelerle ilçemize spor tesisleri yapmaya başlıyoruz. İhalelerimiz bitti. Macera parkları yapacağız. İnsanlar eskiden Akdeniz'den kaçmanın yollarını arıyordu. Artık bu güler yüzlülük, barış ve güzel ortamdan dolayı insanlar Akdeniz'e gelmeye çalışıyorlar."
- "Hem eğleniyoruz hem yüzmeyi öğreniyoruz"
Eğitime katılan çocuklardan 13 yaşındaki Eyüp Talha Güldoğan, yüzme kursuna katılarak keyifli vakit geçirdiğini dile getirdi.
Severek yüzdüğünü ifade eden Güldoğan, "Burada yüzme becerimi pekiştirdim. Bu proje çok güzel olmuş. Hem eğleniyoruz hem yüzmeyi öğreniyoruz." dedi.
11 yaşındaki Merve Halilebe de iki yıldır yüzme kursuna katıldığını belirterek, eğitimlerde gönüllerince eğlenip güzel vakit geçirdiğini aktardı.
13 yaşındaki Mehmet Yıldırım ise eğitim sayesinde yüzme öğrendiğini kaydetti.
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