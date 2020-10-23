Mersin'de çıkan yangında 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü

AA

Çerçili Mahallesi Süpürgelik mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti.Toplam 5 arazöz ve 25 personelin katıldığı çalışma sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.Yangında 1,5 hektar kızılçam ormanının zarar gördüğü bildirildi.