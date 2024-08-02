Mersin'de orman yangını çıktı
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı
Giriş: 02.08.2024 - 21:37 Güncelleme: 02.08.2024 - 21:38
Ilısu Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.
İhbar üzerine bölgeye Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 10 arazöz ve 3 su tankı yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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