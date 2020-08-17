GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çadırlı Mahallesi Gelin Suyu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 40 orman işçisi, 5 arazöz ve bir helikopter bölgeye yönlendirildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Yangında bir dönüm kızılçam ormanı ve 10 dönüm tarım alanı zarar gördü.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.