Mersin'de zirai don nöbeti başladı

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Mersin’de 600 rakımı geçen bölgelerde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte seralarda örtü altı sebze yetiştiriciliği yapan üreticiler sobalarını yakarak zirai don nöbetine başladı.

Çiftçilerin bir kısmı seralarına gündüzden sobalarını kurdu, gece termometreler sıfırı göstermesiyle birlikte ise yakmaya başladı. Seraların içerisinin sebzeleri don vurmaması için 4 derece civarında tutmaya çalışan üreticiler nöbete başladı. Soğuk havanın hafta sonuna kadar etkili olmasının beklendiği, hafta başından itibaren normale döneceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Esenpınar Mahallesi Ağlıca mevkisinde bir dönüm serada domates yetiştiren İsmet Ateş, gazetecilere, "Akşam saatlerinde hava sıcaklığı 0 dereceyi gösterince ürünlerimizi dondan korumak için sobalarımızı yakarak sıcaklığı 4 dereceye çıkarttık. Sıcaklığı 4 derecenin altına düşürmemek için sabaha kadar nöbet tutacağız. Bir dikkatsizlik gösterip uyuyakalırsak tüm ürünlerimizi don vurur bizim de emeklerimiz boşa gider." dedi.