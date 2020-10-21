Mersin'de cezaevi firarisi dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı

Dolandırıcılık suçlarından 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Orhan O. (30),28 Nisan 2020'de izinli çıktığı cezaevine dönmedi.

Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmada, başkalarına ait bahçelerin mahsulleri ile evleri satmaya çalıştığı iddia edilen Orhan O'nun, Çavuşlu Mahallesi'nde saklandığı tespit edildi.

Özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda yakalanan Orhan O, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Çeşitli suçlardan da hapis cezaları alan hükümlünün, emniyette 50 suç kaydının olduğu, 30 dosyadan yargılamasının sürdüğü öğrenildi.

Orhan O'nun, çeşitli suçlardan arandığı 2018 yılında Toroslar ilçesinde, polis ekipleriyle girdiği çatışmada omzundan yaralanmasına rağmen kaçtığı, 2019'da da Adana'nın Karataş ilçesinde jandarma ekiplerince bacağından vurularak etkisiz hale getirilip yakalandığı ve tutuklandığı bildirildi.