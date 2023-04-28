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Mersin'de işçi servisi kazasında can pazarı: Ölü ve yaralılar var

Mersin'de, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1 tarım işçisi öldü, 2'si ağır 9 kişi yaralandı

Giriş: 28.04.2023 - 18:38 | Güncelleme: ABONE OL
Mersin'de can pazarı: Ölü ve yaralılar var
DHA

Mersin'de meydana gelen kazada, 1 tarım işçisi hayatını kaybetti, 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, Akdeniz ilçesi Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Abdulkadir Kaşka idaresindeki servis minibüsü ile İbrahim Göçmen idaresindeki hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 3'ü ağır, 10 kişi yaralandı.

Ekiplerin minibüsten çıkardığı yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Evdi (47), doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

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