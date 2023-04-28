Mersin'de can pazarı: Ölü ve yaralılar var

Mersin'de meydana gelen kazada, 1 tarım işçisi hayatını kaybetti, 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, Akdeniz ilçesi Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Abdulkadir Kaşka idaresindeki servis minibüsü ile İbrahim Göçmen idaresindeki hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 3'ü ağır, 10 kişi yaralandı.

Ekiplerin minibüsten çıkardığı yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Evdi (47), doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.