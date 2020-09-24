Mersin'de beyaz incir üreticisinin yüzünü güldürüyor

AA

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, Dere Mahallesi'nde beyaz incir hasadı yapan üreticilerle bir araya geldi. Üreticilerle sohbet eden Bayır, hasat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bayır, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, beyaz incir hasadında sona yaklaşıldığını, meyvenin ilçede yaklaşık 4 bin dekarda üretildiğini belirterek, "Ağustosun ilk haftası başlayıp 3 ay devam eden incir üretiminin yüzde 75'ini yaş olarak Türkiye'nin birçok illerine gönderiyoruz. Sezon başlangıcında kilogramı 15-20 olan incir, şu anda 7 liradan satılıyor." dedi.

Talepler doğrultusunda üretimin yüzde 25'inin de kuru incir olarak piyasaya sunulduğunu ifade eden Bayır, ürünün kilogramının 30-50 lira arasında alıcı bulduğunu söyledi.

- "Kazancımız ve satışlarımız diğer yıllara oranla iyi"

Üretici Tayyar Çabuk da beyaz incir kurusunda raf ömrünün uzun olması dolayısıyla talebin giderek arttığını dile getirdi.

Hasat sezonunun iyi geçtiğini aktaran Çabuk, "Birçok ilden kuru incire talep geliyor. Kuru incirin yanında tadımlık yaş incir de gönderiyoruz. Bu talep yoğunluğu dolaysıyla incir üretimi bölgemizde giderek artıyor. Bu yıl kazancımız ve satışlarımız diğer yıllara oranla iyi." diye konuştu.

Dere Mahalle Muhtarı Bülent Yüksel ise bu yıl fiyatların üreticiyi memnun ettiğini dile getirerek, beyaz inciri markalaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.