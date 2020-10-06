Mersin'de baz istasyonlarından hırsızlığa 3 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçedeki baz istasyonlarında hırsızlık yaşandığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, Karakütük Mahallesi'ndeki baz istasyonunu kontrol ettikleri sırada çevredeki 3 kişi ve bir aracın durumundan şüphelendi.

Jandarmanın kendilerine yöneldiğini anlayan ve araçla ormanlık alana kaçmaya başlayan 3 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Zanlıların kaçarken yol kenarına attıkları 20 akü, 150 metre kablo, 2 güç kaynağı ve bilgisayar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.