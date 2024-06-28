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        Haberler Gündem Mersin'de baraj gölüne giren kişi boğuldu - Güncel haberler

        Mersin'de baraj gölüne giren kişi boğuldu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, Berdan Baraj Gölü'ne giren kişi boğuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 18:37 Güncelleme: 28.06.2024 - 18:41
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        Mersin'de baraj gölüne giren kişi boğuldu
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        Alınan bilgiye göre, Muhammed Yılmaz (18), Bolatlı Mahalle Dadalı mevkisindeki baraj gölü kıyısına gitti.

        Göle giren Yılmaz'ın bir süre sonra gözden kaybolduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, gölde arama çalışması başlattı.

        Ekiplerin gölden çıkardığı Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yılmaz'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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