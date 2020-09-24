Mersin'de avokado hırsızları suçüstü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Tömük Mahallesi Altınsahil mevkisinde, avokado bahçelerinden birinin etrafındaki 2 kişiden şüphelendi.

Ekipler, tellerinin bir kısmının kesildiğini belirlediği bahçedeki 2 şüpheliyi, 18 poşet içindeki 350 kilogram avokadoyu çalarken yakaladı.

Jandarmadaki sorgularında suçlarını itiraf eden şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bahçe sahibine teslim edilen avokadoların piyasa değerinin yaklaşık 7 bin lira olduğu bildirildi.