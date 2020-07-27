Mersin'de askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi

Askerleri taşıyan otobüsün Mut-Karaman yolu Zeytinlik mevkisinde devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 asker şehit olmuştu.

Edinilen bilgiye göre, Bakan Akar beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ile incelemelerde bulunmak üzere Mersin'e gidiyor.