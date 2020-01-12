İHA

Olay, Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı kırsal mahallede asker arkadaşları kendi aralarında eğlence düzenledi. Eğlence sırasında iddia göre, Ü.G. adlı kişi tarafından hava açılan ateş sonucu, mermi tavandan sekip yengesi M.G.'nin göğsüne isabet etti.

Omuz ve akciğerinden yaralanan M.G. sağlık ve jandarma ekiplerine haber verilerek hızla hastaneye götürüldü. Yaralı kadın Tarsus Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen M.G. kurtarılamadı.

Olaydan sonra Ü.G. gözaltına alındı. Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin incelemesi devam ediyor.