Mersin'de apartmanın arka kısmındaki ev eşyaları yandı
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde 3 katlı apartmanın arka kısmında ev eşyalarının bulunduğu kısımda çıkan yangın söndürüldü
Giriş: 22.04.2024 - 18:09 Güncelleme: 22.04.2024 - 18:11
Kiremithane Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın arka kısmındaki ev eşyalarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Ev eşyaları kullanılamaz hale geldi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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