Ailesi 2 günlük bebeği yola bırakmıştı!
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, yol kenarına terk edilen 2 günlük kız çocuğunun ailesinden gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı. Öte yandan, Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren bebeğin devlet korumasına alınacağı öğrenildi
Mersin'de, Çamlıyayla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıyayla-Tarsus Karayolu'nda 5 Mayıs'ta yol kenarında bulunan bebekle ilgili soruşturmayı sürdürdü.
İHBARDA BULUNAN AİLESİ GÖZALTINA ALINDI
İHA'da yer alan habere göre ekipler, bu kapsamda bebeğin annesi E.N.I. ile anneannesi F.I., dedesi R.I., teyzesi E.Ü. ve eniştesi T.Ü.'yü gözaltına aldı.
5 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.
BEBEK KORUMAYA ALINACAK
Öte yandan, Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren bebeğin devlet korumasına alınacağı öğrenildi.
BEBEĞİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Çamlıyayla-Tarsus Karayolu Kızılalan mevkiinde 5 Mayıs'ta bir sürücü aracını park ettiği sırada yol kenarında bir bebek bulmuştu. Bebek, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.