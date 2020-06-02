Mersin'de 560 ton tıbbi atık bertaraf edildi

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Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekiplerince, 560 ton tıbbi atık, Merkez Katı Atık Düzenli Depolama sahasındaki Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi’nde sterilizasyon işlemiyle evsel atığa dönüştürülerek bertaraf etti.Açıklamada, tesisin geçen sene nisan ayıdan bu yana 2 bin ton atığı imha ettiği belirtildi.