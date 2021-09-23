Mersin'de 336 litre sahte içki ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Toroslar ilçesi Soğucak Mahallesi'nde sahte içki üretimi gerçekleştirildiği istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı.

Adrese düzenlenen operasyonda, 336 litre sahte içki, imalatta kullanılan tüp, damıtma aparatı ve anason kitleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.