Mersin'de 33 gemiye 57 milyon lira ceza!

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi tarafından Çamlıbel Balıkçı Barınağında yürütülen deniz denetim ve temizlik çalışmaları ile Mersin denizi korunuyor, çevresel atıkların denize ve canlılara verdiği zarar minimuma indiriliyor. Bu kapsamda, 3 deniz denetim teknesi,1 deniz süpürgesi ve 1 adet fiber teknenin yanı sıra sahada deniz yüzeyinden çöp toplayan personelle birlikte kapsamlı bir faaliyet gerçekleştiriliyor.
33 GEMİYE 57 MİLYON LİRA CEZA
2020 yılında bünyesine kazandırdığı dron ile denetim sıklığını artıran ve sorumluluk alanını komple denetleyen Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılı nisan ayından bu yana 33 gemiye cezai işlem uyguladı. Mersin denizini sintine ve yağ benzeri atıklarla kirleten gemileri belirleyen ekipler, şu ana kadar 50 saat dron denetimi yaptı. Ekipler, toplam 57 milyon 40 bin 917 TL cezai işlem uyguladı. Dron ile ayrıca dere, akarsu, gölet gibi durgun sular, sahil ve kumsallar için de kirlilik izleme ve değerlendirme uçuşu yapılıyor.
800 DENİTİM, 313 METREKÜP ATIK
3 adet deniz denetim teknesi ile rutin denetimlerini sürdüren ekipler, kirlilik tespit ettiği noktalarda düzenli olarak deniz süpürgesi ve fiber tekne ile deniz yüzeyinde temizlik yapıyor. Bunun yanı sıra ekiplerin bir kısmı da deniz temizleme filesi ile manuel olarak temizlik yürütüyor. Denetim tekneleri 2019 yılının nisan ayından bu yana 800 kez denetim gerçekleştirdi. Ekipler, 2021 yılı boyunca aralarında sintine, atık yağ ve katı atığın olduğu toplam 270 metreküp, 2022 yılının ilk 2 ayında ise 43 metreküp atık topladı.
KİRLİLİKLE MÜCADELEDE 'ÇÖP KAPAR SİSTEMİ'
Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü'nde şef olarak görev yapan Orhan Dedeoğlu, denizde sorumluluk sahalarında bulunan alanlarda tekneler ve personel ile temizlik işlemlerini yürüttüklerini belirtti. Aynı birimde görev yapan kaptan Pelin Teymur ise, deniz kirliliği ile mücadele konusunda üzerinde çalıştıkları çöp kapar sistemini anlattı: "Küçük bir kova düşünün vakumlu sistem var pompa sistemi ile çalışan. Pompa emiş gücü ile kovayı aşağıya çekiyor, su yüzeyindeki çöpleri içine alıyor. Sonrasında geri itişle temiz suyu dışarı veriyor, çöpler kova sisteminde kalıyor. Böyle bir sistem için şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Bünyemize bunlardan da kazandıracağız" dedi.
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