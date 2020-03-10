AA

Mersin'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Şüphelilerin jandarmadan çıkarılması- Zanlıların adliye getirilmesi

Mersin'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandıMERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, evlerden organize şekilde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri ilçede Aydınlar ve Sarıkaya mahallelerinde son zamanlarda meydana gelen hırsızlık olaylarının organize şekilde yapıldığı tespiti üzerine çalışma başlattı.Ekipler, kimliklerini belirlediği 4 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Araçlarında ve ikametlerinde, çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirilen zanlıların ilçede 8 hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi.Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, bir zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.