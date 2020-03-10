Mersin'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı



Mersin'in Erdemli ilçesinde, evlerden organize şekilde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri ilçede Aydınlar ve Sarıkaya mahallelerinde son zamanlarda meydana gelen hırsızlık olaylarının organize şekilde yapıldığı tespiti üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini belirlediği 4 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Araçlarında ve ikametlerinde, çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirilen zanlıların ilçede 8 hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, bir zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.