Mersin'de 174 firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, firari hükümlülere yönelik ilçe genelinde çalışma yapıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 174 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.​​​​​

İlçede meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin yapılan çalışmada ise 26 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca, 6 uyuşturucuya şüphelisi de nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.