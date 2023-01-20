Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Mersin'de 174 firari hükümlü yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 174 firari hükümlü yakalandı

Giriş: 20.01.2023 - 20:06 | Güncelleme: ABONE OL
Mersin'de 174 firari hükümlü yakalandı
Mersin'de 174 firari hükümlü yakalandı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, firari hükümlülere yönelik ilçe genelinde çalışma yapıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 174 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.​​​​​

HIRSIZLIK OPERASYONUNDA 26 GÖZALTI

İlçede meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin yapılan çalışmada ise 26 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca, 6 uyuşturucuya şüphelisi de nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
HSK'da yükselme kararları Resmi Gazete'de
HSK'da yükselme kararları Resmi Gazete'de
Yangında 2 fabrika ve kamyonda hasar oluştu
Yangında 2 fabrika ve kamyonda hasar oluştu
Taşla öldürüp su kuyusuna atmışlardı! Komşu vahşetinde ceza belli oldu!
Taşla öldürüp su kuyusuna atmışlardı! Komşu vahşetinde ceza belli oldu!
Sivas'ta kadınlar yöresel tel helvası yaptı
Sivas'ta kadınlar yöresel tel helvası yaptı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.