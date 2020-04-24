Mersin'de 17 yaşındaki kayıp kız arazide uyurken bulundu

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Geçimli Mahallesi'nde yaşayan A.İ'nin "zambak toplamaya gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızı M.İ'nin geri dönmediğini bildirmesi üzerine dün başlatılan arama çalışmalarına devam edildi.

Jandarma, itfaiye, polis ve AFAD ekiplerinin iki iz takip köpeği ile çok sayıda kişinin katılımıyla sürdürdüğü arama çalışmaları, evin 2 kilometre uzağındaki arazide yoğunlaştırıldı.

Burada ekiplerce arazide uyurken bulunan genç kız, Mut Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından ailesine teslim edildi.