Mersin'de 132 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince önceki gün düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler A.D, S.G, Y.A, M.G, A.G, Ş.İ. ve Y.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratını alan polis, 27 Ekim'de 2 ikamete düzenlediği operasyonda 132 kilogram esrar ile hassas terazi ele geçirmiş, 7 kişiyi gözaltına almıştı.