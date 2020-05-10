Mersin'de 106 yaşındaki Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'a Anneler Günü sürprizi

AA

Kaymakam Avni Kula, proje kapsamında Anneler Günü dolayısıla 106 yaşındaki Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ı ilçedeki evinde ziyaret etti.

Kula, Anneler Günü'nü kutladığı Çığ'a, sağlıklı ömürler dileyip çiçek sundu.

Çığ'ın anı defterine düşüncelerini ve dileklerini de yazan Kula, ilçedeki 100 yaş ve üzerindeki 10 anneyi ziyaret ettiklerini söyledi.

Sümerolog Çığ da gençlere sık sık kitap okumaları tavsiyesinde bulunarak, "Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı bugünleri göremezdik. Onun yolundan hiç ayrılmayacağız. Gençlere tavsiyem, çok okuyup çalışsınlar, boşa vakit geçirmesinler. Öğrendiklerini de başkasına öğretsinler. Ben gençlerimizden ve kadınlarımızdan çok ümitliyim." diye konuştu.

Yaşamını dolu dolu geçirmeye çalıştığını anlatan Çığ, "Çok okumalıyız. Çünkü memleketimizin yükselmeye ihtiyacı var. Yükselme kabiliyetimiz de var." ifadesini kullandı.