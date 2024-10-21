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        Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden deprem tatbikatı

        Mersin Büyükşehir Belediyesi deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, "Bir saat içerisinde ekiplerimizin hepsini ATA Eğitim Merkezi'mizde toplayıp, intikallerini ve hareketlerini sağladık. Yaklaşık 100 personel, 3 şehre gidecek duruma hazır hale geldi ve tatbikat başarıyla gerçekleşti. Tatbikatı yaparken asıl amacımız, potansiyelimizi görmek ve eksiklerimiz varsa bunları tamamlamaktı" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 15:15 Güncelleme: 21.10.2024 - 15:15
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        Mersin Büyükşehir'den deprem tatbikatı
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        Mersin Büyükşehir Belediyesi, deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Çok sayıda ekip, personel ve aracın yanı sıra, olay yerine giden ekipler için hazırlanan Mobil Yaşam Otobüsü'nü de kullanıldığı tatbikatta, çevre illerdeki olası depreme müdahale için yaklaşık 100 personel araç, gereç ve ekipmanlarıyla hazır hale getirildi.

        Tatbikat gereği farklı birimlerdeki yüzlerce personelini ATA Eğitim Merkezi'nde toplayan Büyükşehir Belediyesi, bir deprem felaketi anında 51 ekip, 276 personel ve 118 araç ile müdahale etmeyi planlıyor.

        Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, 11 ili etkileyen 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin ardından bölgeye kısa süre içerisinde ekip yönlendirdiklerini hatırlatarak, depremin ardından Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Afet İşleri Dairesi Başkanlığı hakkında bilgi verdi.

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        Olcay Tok, "Depremin ardından, itfaiye ekiplerimizin deprem anında olaya müdahale imkanları artırıldı. Ekiplerimiz, yakın bir zamanda madencilerden de eğitim alacak. Bir enkaza girdiği zaman ne yapması gerektiğini, hangi kolonu kesmesi gerektiğini, nasıl bir tahkimat yapması gerektiğini öğrenecek" dedi.

        Yaşanan büyük depremden sonra Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından mobil yaşam otobüsleri yapıldığını ifade eden Tok, "Çünkü ekiplerin deprem bölgesinde kaldıkları kötüydü ve ihtiyaçlarını giderecek, yemek yapacak imkanları yoktu" diye konuştu.

        Tatbikat hakkında bilgi veren Tok, Malatya, Elazığ ve Adıyaman olmak üzere 3 şehirde bir deprem olmuş gibi, ekipleri bir saat içerisinde yola çıkacak şekilde hazır hale getirdiklerini belirtti.

        Tok, "Bir saat içerisinde ekiplerimizin hepsini ATA Eğitim Merkezi'mizde toplayıp, intikallerini ve hareketlerini sağladık. İtfaiye, Yol Yapım Bakım ve Onarım, Fen İşleri ile Kadın ve Aile Hizmetleri dairesi başkanlıklarından vatandaşlarımıza yardımcı olacak ekiplerimiz hazırdı. Yaklaşık 100 personel, 3 şehre gidecek duruma hazır hale geldi ve tatbikat başarıyla gerçekleşti. Tatbikatı yaparken asıl amacımız, potansiyelimizi görmek ve eksiklerimiz varsa bunları tamamlamaktı" dedi.

        Bir afet durumunda bölgeye intikal edecek araçların içerisinde maksat çadırının da olacağını vurgulayan Tok, "Genel maksat çadırımızda, personele yetecek kadar uyku tulumlarıyla beraber bir çadırımız olacak. Çünkü deprem bölgesine giden arkadaşlarımızın, aynı zamanda rahatlarını da sağlamamız gerekiyor" diye konuştu.

        Mobil Yaşam Otobüsleri hakkında da bilgi veren Tok, "Otobüslerin içerisinde yer alan yataklar, konforlu ve ranza şeklinde. Onun dışında tuvalet, banyo, duş imkanları, buzdolabı ve kliması olmak üzere her şeyi var. Böylelikle ekiplerimizin rahatını sağlarken, olaylara daha verimli şekilde müdahale imkanı sunmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

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