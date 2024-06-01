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        Haberler Spor Basketbol STBL Mersin Büyükşehir Belediyesi: 83 - Sigortam Net: 72 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Mersin Büyükşehir Belediyesi: 83 - Sigortam Net: 72 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Basketbol Ligi Play-Off final serisi dördüncü maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahasında ağırladığı Sigortam Net'i 83-72 yenerek seride durumu 3-1'e getirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi bu sonuçla Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 21:59 Güncelleme: 01.06.2024 - 22:11
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        Mersin BŞB, Basketbol Süper Ligi'nde!
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        Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Basketbol Ligi Play-Off final serisi dördüncü maçında evinde ağırladığı Sigortam Net’i 83-72 mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.

        ŞAMPİYON KUPASINI ALDI

        Türkiye Basketbol Ligi Play-Off final serisi dördüncü maçında Sigortam Net’i 83-72 yenerek seride durumu 3-1’e getirip Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Mersin Büyükşehir Belediyesi, kupasını aldı. Kupa töreninde basketbolcular büyük sevinç yaşadı.

        SALON: Edip Buran

        HAKEMLER: Can Mavisu, Turgut Işık, Uğur Akyıldız

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        MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: Kairys 11, Canberk Kuş 8, Simmons 37, Berkay Sinirlioğlu 4, Gökhan Yazıcıoğlu 9, Deniz Çelen 2, Burak Gözeneli, Hüseyin Akın Kandemir 6, Murat Kuntker , Ramazan Tekin 4, Ata Turgut, Yiğitcan Turna 2

        SİGORTAM NET: Berkay Bayar 2, Florence, Koray Uzunhasan, Serkan Menteşe 4, Sherrill 38, Emir Adıgüzel 3, Cihat Dalgalı, Erdem İlter 5, Engin Kalkan 9, Mehmet Özdoğan 2, Doğukan Şanlı, Yiğit Baran Sarıkaya 5, Gueye 4

        1’İNCİ PERİYOT: 16-16

        DEVRE: 42-34

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 59-53

        4'ÜNCÜ PERİYOT: 83-72

        5 FAUL: Engin Kalkan (Sigortam Net)

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