Köpek saldırısından şikayetçi oldu! Başkan Seçer ifade verdi

DHA

Mersin'de daha önce belediyeye sokak köpekleriyle ilgili şikayette bulunduğunu belirten polis memuru, iddiaya göre 29 Mayıs günü yolda yürüdüğü sırada köpeklerin saldırısına uğradı. Bir anlık panikle ayağı kayıp, düşerek yaralanan polis memuru, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer hakkında şikayetçi oldu. Seçer, hakkındaki şikayetle ilgili Mersin Valiliği'nin görevlendirdiği müfettişe ifade verdi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Seçer, "Sabah namaza giderken havlayan köpekten ürken 'polis memuru'nun şikayeti üzerine Valilik'in gönderdiği müfettişe ifade verdim. Korktuğu için beni şikayet eden memura mı bu şikayeti ciddiye alıp soruşturma açana mı yanayım? Allah sonumuzu hayretsin!" ifadesini kullandı.