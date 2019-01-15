Mersin'de kıran kırana geçeceği tahmin edilen yarış öncesi büyükşehir belediye başkan adayları Habertürk TV'de canlı yayın konuğu oldu. Adaylar Mersin'de kronikleşmiş üç sorunun altını çizdi: İşsizlik, ulaşım ve güvenlik.



HDP'den oy alacağını iddia eden üç aday Mersin Büyükşehir Belediye işçilerine mesaj verdi: İdeoloji işin önüne geçmez, endişe etmeyin....



Üç aday da Mersinli futbolseverlerin beklediği soruyu yanıtladı: Mersin İdman Yurdu hak ettiği yere gelecek...



Adayların bir başka ortak söylemi de Mersin'in ulaşım problemine getireceği farklı çözümler oldu.



Habertürk TV'de sırasıyla CHP Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Vahap Seçen, Cumhur İttifakı adayı Hamit Tuna ve İYİ Parti adayı Burhanettin Kocamaz soruları yanıtladı.



İşte adaylar, sorulara verdiği yanıtlar ve vaat ettikleri projeler:



CHP MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI VAHAP SEÇER:

"ÖN SEÇİM YAPILMAMASI SAYIN GENEL BAŞKANIMIZIN KARARIDIR"

12 adayımız vardı. Hepsi değerli insanlar. Tabiri caizse süper lig takımının kadrosu gibiydi. Önseçim yapılabilirdi. Sayın genel başkanın ve yetkili kurulların kararıdır. Bundan sonra geçmişe yönelik tartışmalar bize fayda sağlamaz. Ben de bu partinin evladıyım. CHP'nin her görevinde bulundum. Sayın genel başkana ziyaretlerim çok sınırlı olmuştur. Genel başlıklarla meramımı anlatır, ayrılırım. 1,5 ay geçti üzerinden benim adaylığım açıklandı.

"CUMHUR İTTİFAKI OLSAYDI VAHAP SEÇER ÇATI ADAYI OLABİLİRDİ"

CHP'nin en güçlü olduğu illerden bir tanesi Mersin. Burada kendi adayıyla yürümek isteyecektir. Çatı aday İYİ Parti'den arkadaş olsun diye talep oldu. Sonuç itibarıyla onlar kendi yoluna, biz kendi yolumuza gittik. İttifak ya da işbirliği sağlanmış olsaydı Vahap Seçer, CHP-İYİ Parti işbirliğinin çatı adayı olabilirdi. Nihayetinde bir işbirliği sözkonusu olmadı.

"SAYIN KOCAMAZ SEVDİĞİMİZ, SAYDIĞINIZ BİR SİYASETÇİ"

Benim baştan beri arzu ettiğim konu CHP kendi adayıyla gitsin, sayın Burhanettin Kocamaz da kendi adaylığı olarak çıksın. Oranın siyasi konjonktörü olarak bunun daha uygun olduğunu düşündüm. Sayın Kocamaz saydığımız, sevdiğimiz bir siyasetçidir. Ben siyaseti kavga yapmak, her ortamda gerginlikten siyasi nema elde etme amacıyla hareket eden birisi değilim. Memleket meselelerine farklı gözlüklerle bakıyoruz.

"MERSİN'DE ORANLARIN DEĞİŞMESİ CHP'YE YARAYACAKTIR"

Bizim şanslı ve güçlü olduğumuzu görüyorum. Mersin'de yaklaşık 4-5 puan AK Parti'yi geçiyoruz. CHP ve sayın Kocamazın adaylığı sözkonusu olduğu zaman burada tabii ki oranlar değişir, ama bu oranların değişimi CHP'ye yarayacaktır. Oy hedefim yüzde 50'ler. Dengeler nasıl olacak bakacağız?

"BAYRAK OLAYI PROVOKASYONDU ŞEHRİMİZDE KAVGA GÜRÜLTÜ OLMAZ"

Sanki Mersin'de kan gövdeyi götürüyor, herkes birbirine girmiş. Yok böyle bir şey. Orada çok farklı etnik yapılar, kültürler ve inanç grupları var. Bir bayrak yakma olayı vardı bu bir provokasyondu. Orada hemen farklı siyasi partiler biraraya geldi ve bunu aştılar. Bizim kentimizde kavga gürültü olmaz.

"UFAK-TEFEK GERGİNLİKLER OLABİLİR AMA BİZ BUNU ÖNLERİZ"

Türkiye'de sosyal barışın tehlikeye düşmesi, toplumsal gerginliğinin sonuçlarının ne derece ağır olacağını bilecek tecrübeliyiz. Toplumsal barış, huzur siyasi kariyerimden önce gelir. Görece olarak, küçük oranda birtakım gerginlikler olur ama biz bunları önleriz.

"İDEOLOJİK SAVAŞ İÇİN DEĞİL HİZMET ETMEK İÇİN GELİYORUM"

Ben bir partinin mensubuyum. Atatürkçüyüm, sosyal demokratım, çağdaşım, ilericiyim. Ben belediye başkanlığına ideolojik savaş için gelmiyorum, hizmet için geliyorum. Mersin'de insanlar yoksul, işsizlik Türkiye ortalamasının üstünde. İnsanların güvenlik endişesi var. Çok kozmopolit bir kent, göç alan bir kent. 400 bin oranda misafirimiz var. Doğu, Orta Anadolu, Karadeniz'den göç almışız. Kültürel olarak gettolar oluşmuş şehirde.

"ALLAH KİMSENİN BAŞINA VERMESİN EMPATİ YAPMAK LAZIM"

Şu ya da bu sebeple yaşadığınız yerden ayrılıp başka yere göçüyorsunuz. Bu psikolojik travmadır. Suriyeliler ayrı bir konu. Ben genelde iç göçün ortaya çıkardığı psikolojik travmadan bahsediyorum. Suriyeliler barış ve huzur ortamı sağlandıktan sonra ülkelerine dönmek isterler tabii ki. Allah kimsenin başına vermesin, empati yapalım. Türkiye için hem toplumsal, hem ekonomik, hem de ekonomik bir sorun haline almıştır. 200 bin kayıtlı ve kayıt dışı Suriyeli var.

"BELEDİYE OLARAK BENİM İMKANLARIM KİFAYET ETMEZ"

Suriyeliler bizim işverenimize isdihdam alanı oldu. Kayıt dışı olduğu için daha rahat iş bulabiliyor. Bu belediye olarak benim imkanlarım kifayet etmez. Merkezi yönetiminin alacağı kararlar önemli. Rusya, Amerika, Avrupa ülkelerinin neler planladığı, projeksiyonlarının içerisine neleri koyduğunu bilmek lazım.

"BEN HDP'Lİ SEÇMENE DAHA GÜVENLİ BİR MERSİN VAAD EDECEĞİM"

Onlara yönelik özel bir projeksiyonum yok. Ben kendi tabanımdan hangi yöntemle oy isteyeceksem HDP seçmeninden de aynı şekilde oy isteyeceğim. Onlara iş, aş, ekmek ve daha güvenli hissedecekleri Mersin vaad etmem lazım. Allah'ın yarattığı her canlı varlığın herkesin belediye başkanı olacağım.

"MERSİN BELEDİYE İŞÇİLERİ RAHAT OLSUNLAR"

Ben işini yapan, rızkı için çalışan hiçbir belediye çalışanının ekmeğiyle oynamam. Bu benim vicdanıma aykırıdır. İşten çıkarmalar farklı siyasi, etnik saiklerle yapılmışsa bu yanlış. Seçim döneminde polemiğe girmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Ben projelerimi konuşmak istiyorum. Belediye çalışanları rahat olsunlar.

"2018'DE PROJE MASASI KURDUK PROJELERİM VE TAKIMIM HAZIR"

Seçilir seçilmez birkaç gün kafamı dinleyeceğim. Projelerim ve takımım hazır. 2018'in Ocak ayı başında proje masası oluşturdum. Sokakta yaptığım çalışmalarda toplumsal talep ne, sorunları ne, isyanları ne hepsini not aldım. Akademisyenler var, eski belediye başkanı arkadaşımız, eski bürokrat arkadaşlarımız var.

"BİZİM EN BÜYÜK HANDİKAPIMIZ PLANSIZ BİR ŞEHİR OLMAMIZ"

İşsizlik, aş, iş ekmek, altyapı,çevre ve özellikle ulaşım sorunu öncelikli çözülmesi gerekenler. Mersin plansız bir kent. En büyük handikapımız plansızlık. Planlar kentlerin anayasasıdır. Bizim çevre palanı henüz 2014 seçimlerinden önce alelacele Çevre Bakanlığı çıkardı, yetki büyükşehir belediyeye geçmesin diye. Ben belediye başkanı olduğumda tekrar revize edeceğim.

"ESKİ YÖNETİMİNİN TOPLU TAŞIMA VE METROSUNU REVİZE EDECEĞİM"

Toplu taşıma ve metro sistemine karar verildti. Bu sadece belediyenin kararı değildi. Merkezi hükümetle koordineli yapıldı. Bu pahalı ama kabul gören bir sistem. Bu projeyi revize ederek kaldığı yerden devam ettireceğim. Bunların kaynağını bulacağız. Bunları aşmanın yollarını da bulacağız.

"ŞEHRİMİN DERTLERİNİ SAYIN CUMHURBAŞKANIYLA GÖRÜŞECEĞİM"

Ben kavga etmek için belediye başkanı olmuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı hangi görüşte olursa olsun, şehrimin menfaatleri açısından elbette gidip, anlatacağım. Seçilmeden önce ziyaret gibi bir düşüncem yok. Kentim için elbette ki sayın Cumhurbaşkanıyla görüşeceğim.

"MERSİN'E YATIRIM YAPACAK YABANCIYI HAVAALANINDA KARŞILARIZ"

Ben bir iş insanıyım. Bir yandan siyasetle diğer yandan da iş hayatında bir hikayem var. Ben Mersin'i yatırım üssü yapacağım diyorum. Bir belediye başkanı olarak bunu yapmak istiyorsanız dünyanın her tarafından yatırımcıyı buraya getirebilirsiniz. Havaalanında yatırımcıyı karşılarsınız. Bürokrasiyi engel olmaktan çıkarırsınız.

"MERSİN İDMAN YURDU'NA BALIK TUTMAYI ÖĞRETECEĞİZ"

Benim döneminde yoğun AVM olmayacak. Böyle bir ittifak olsa biz kamuoyuyla paylaşırız. İttifak utanılacak bir şey değil. Böyle bir ittifakımız olursa kamuoyuyla paylaşırız. Mersin İdman Yurdu bir marka. Son dönemde geldiği noktada içler acısı. Benim daha çok amatör spor kulüplere yönelik projelerim var. Mersin İdman Yurdu'na spesfik olarak bakmak lazım. Ben belediyenin kasasını, vatandaşın parasını harcamaktan ziyade, onlara balık ikram etmekten ziyade balık tutmayı öğreteceğiz.

CUMHUR İTTİFAKININ MHP MERSİN ADAYI HAMİT TUNA:

"BÖLGEDEKİ MÜTEDEYYİN HDP'LİLER BANA OY VERECEK"

Bölge insanı üç dönem açık ara farkla bizi belediye başkanı yapıyor. Biz her görüşten oy alıyoruz. Hatta bölgemizde mütedeyyin HDP'liler bile bana destek oldu. Göreve geldiğimiz ilk yıllarda 'hasımları hısım yapacağız' demiştim. Adaletli olmayan payidar olamaz demiştim. Oy versin vermesin hiç farketmez, Toroslar bölgesinde hep adaletli hizmet yapmışızdır.

"BİZ MERSİN'DE TABAN SİYASETİ YAPAN İNSANLARIZ"

Bizim teşkilatlarımız dimdik ayakta. Teşkilatı sürükleyecek bir yöneliş olmadı. Ben aday olduktan sonra teşkilat yöneticileriyle bir toplantı yaptık. Adaylığımızın netleştiğini, genel başkanımızın görev verdiğini söyledik. Biz taban siyaseti yapan bir kişiliğe sahibiz. Bire bir insanlarla ilgilenerek yapılan bir siyaset bu.

"BÖLGEDE AK PARTİ MHP İTTİFAKINI İSPAT ETMİŞ KİŞİLERİZ"

AK Parti tabanında da müthiş bir teveccüh var. Hiçbir sıkıntı yok. Bölgede bu işi ispat etmiş bir kişiyiz. Ufak tefek olanlar var. Aday adayı olan arkadaşlarımızın biraz burukluğu olmuştur. Onların da düzeleceğine inanıyorum. Zaman zaman biraraya gelip, konuşuyoruz. Ortada bir problem yok.

"BİZ MERSİN'DE YÜZDE 50'LİLERE YAKINIZ! BUNUN İSPATI TOROSLAR"

Biz yüzde 50'lilere yakınız. Bunun ispat yeri Toroslar. Bizimle ilgili kime sorarsanız sorun, Mersin'in sosyal, demografik yapısını tanırsanız bunu bilirsiniz. İnanın esnaf bazında bir tane fire yok. Öncelikle Mersin kozmopolit bir yer. Hasımları hısım yapacağız demek iddialı bir söz.

"CHP'Lİ ARKADAŞLARIMIZIN DA BİZE YÖNELİŞİ VAR"

Şu an Mersin'de ikili yarış olacak. Bu oylar uydudan, havadan gelmeyecek. Tabii ki parti önemli, kitleleri önemli. CHP'li arkadaşlarımızın da bize yönelişi var. Bizi vizyoner buluyorlar. Üniversitelerle, meslek örgütleriyle diyaloğumuz var. Biz projelerimizi ortak akılla hayata geçiririz.

"KIZGINLARIN, KIRGINLARIN ALIP GÖTÜRDÜĞÜ GRUPLAR VAR"

Büyükşehirde beklentileri olmayanlar İYİ Parti'ye yöneldiler. İş, aş beklentileri vardı. Kırgın ve kızgınların götürdüğü grup var. Şimdi onlarla da görüşüyoruz. Onlardan da bize yöneliş var. Biz birleştirici adayız. Hakikaten insanları kaynaştıran, bu özelliğiyle öne çıkan bir kimliğimiz var. Ben seçmenin kime oy vereceğine bakışından anlarım.

"BEN MERSİN'DE TEK BAŞIMA GEZEN TEK ADAYIM"

Açılım sürecinin kapanmasıyla birlikte artık Kürt vatandaşlarımız da şu andaki süreçten çok memnunlar. Herkes sükunet, barış istiyor. O süreci tesis edecek olan da Hamit Tuna diye düşünüyorlar. Mersin'de tek gezen tek belediye başkanıyım. Yanıma hiç kimseyi almam. Benim korumam millettir. Beni millet koruyordur. HDP'li mahallelerde tek başıma gezerim.

"KARA PROPOGANDA DEĞİL BEYAZ PROPOGANDAYI TERCİH EDERİM

Gererek değil, insanları kucaklayarak, barış içerisinde götüreceğiz. Ben yıllardır hep beyaz propaganda üzerinden gittim. Hakikaten dokuyu çok iyi biliyorum. Millet gibi yaşıyorum, her katmanına giriyorum. Esnafın, sanayicinin halini bilirim. Pratik olacaksınız, pratiği de sadece teoriden giderek değil, işi yapandan fikir alacaksınız. Teoriyi de bileceksiniz.

"BİZİ BURAYA MİLLET SÜRÜKLEDİ, DESTEKLEDİ, GETİRDİ"

Bizde asla siyasi hırs yoktur. Sadece doğduğumuz kente bir şeyler vermek için siyasete girdik. Görev verildiği zaman görevini en doğru en iyi yapan insanım. Millet bizi sürükleyerek, teşvik ederek, destekleyerek buraya getirdi. Siyaset yapmak isteyen her insanın önünün açacağız. Bize millet büyükşehir ölçeğinde 5 yıl görev versin bu millet bizi bırakmayacaktır.

"EKİBİMDE SOSYAL DEMOKRATLAR DA VAR AK PRATİLİLER DE VAR"

Ekimizde AK Partili arkadaşlarımız da var. Sosyal demokrat arkadaşlarımız da var. Kentin MR'ını çekmiş arkadaşlar. Dışarıdan profesyonel ekip getirmek benim anlayışımda yok. Şehrin içinden bir yapıyla çalışırım. Kendi içinden gelen, milli ve yerli. Mersin'in dertlerini bilen insan olacak.

"VATANDAŞ SANIYOR Kİ SURİYELİLER'İ ÇALIŞTIRIYOR"

Genel politik anlamda ne olacak? Suriyeliler buraya entegre mi edilecek, geri mi dönecek. Bu anlamda proje yaptık. Almanlar'la birlikte yaptık bunu. Bize ekonomik anlamda yük olmadı. Belediyelerin ilgili bölümlerinde çalıştılar. Vatandaş bilmiyor, zannediyor ki, başkan Suriyeliler'i çalıştırıyor. Oysa bizim cebimizden çıkan bir şey yok. Bunun bedelinin tamamını Alman vakfı ödedi. 12 trilyonluk katkı sağladı.

"MERSİN'İN ÜÇ PROBLEMİ: ULAŞIM, İŞSİZLİK VE GÜVENLİK"

İşsizlikle önemli ölçüde sıkıntı var. Yanımızda gelenlere 'ne iş yaparsın' diye sorduğumuzda 'her işi yaparım' diyor. Bir insanın her işi yapma gibi bir durumu yok. Biz 20 bin insana meslek eğitimi verdik. İşadamlarıyla görüşüyoruz. Onlar genelde kalifiye eleman sıkıntısı çektiğini söylüyorlar. Biz yetiştirelim diyoruz. Çünkü onun bir maliyeti var. Şu anda 62 tane değişik mahallelerde bayan ağırlıklı sınıflarımız var. İşsizlik, ulaşım ve kentin sosyal yaşamıyla ilgili huzur ve güven noktasında çalışmalarımız olacak. İnsanların 12'de 1'de tek bir bayanın gece sokaklarda gezeceği bir huzur güven ortamını sağlayacağız.

"MERSİN'DE ORTA REFÜJLERİ KALDIRIP METROBÜS KOYACAĞIZ"

Mersin zemin olarak sıkıntılı. Metronun fizibil olması için saatte 50 bini taşıması lazım. Şu anda Mersin'de bu değer 8 bin civarında. Metroyu yaptınız, işletme maliyetini koydunuz, onun getirisi hem sizin işletme maliyetini karşılayacak hem de geri ödemesini sağlayacak, böyle bir dünya yok. Metro uzun vadede olmalı. Mersin'de orta refüjleri kaldırmak suretiyle metrobüs koyacağız. Bu işi metrobüsle çözeceğiz.

"MÜFTÜ DERESİNİ CANLANDIRACAĞIZ İNSANLARI HAREKETLENDİRECEĞİZ"

Otagar'ın yazıhanelerde kiralama yöntemi tercih edildi. Otagar rantabl olarak kulanılmadı. En kısa zamanda orayı çözeceğiz. Oranın sorununu çözeceğiz. Şehir merkezinde yeşil alan yapılacak bir arsa yok. Müftüderesi'nin etrafında çalışma var. 1968'de projesi yapılan kadük projeyi hayata geçireceğiz. Hem taşkınları önleyeceğiz hem de Müftü deresi etrafında yürüme, bisiklet yolu yapacağız. İnsanları hareketlendireceğiz. Amatör sporun merkezi bizim Toroslar. Mersin İdman Yurdu'nun üst lige çıkartacağız inşallah.

"İŞİNİ GÜCÜNÜ İYİ YAPANIN İŞİYLE AŞIYLA ASLA OYNAMAYIZ"

Benim prensip şudur: ilgi, bilgi, takiptir. Bilemediklerimi sorarım, işimi takip ederim. İdeolojik davranmam. İcraatına ve iş bitirmesine bakmak lazım. İşini yapacak. Bende gece gündüz koşturuyorsam herkes 8 saatte asli görevini yerine getirecek. Böyle yaptığı zaman kimsenin işiyle, aşıyla oynamayız.

İYİ PARTİ ADAYI BURHANETTİN KOCAMAZ:

"BEN MHP'DEN İSTİFA ETMEDİM NEDENİNİ BİLMEDEN ETTİRİLDİM"

MHP'den istifa etmedim, ettirildim. Tabii bu hikâye çok uzun. Ben halen herhangi bir açıklama yapılmadığı için nedenini bilinmeyerek MHP'den istifaya zorlandım. MHP Mersin'de 5. parti oldu, halbuki 99 yılında 11 milletvekilinden 5'ini çıkarmıştık. Seçimden sonra bizzat gittim Ankara'ya farklı bir düşünceniz olursa bana bildirin demişim. Yok demişler.

"ADI BÜYÜKŞEHİR AMA PLANSIZ, PROGRAMSIZ ŞEHİR DEVRALDIK"

Benim MHP'yle aday olmamla alakalı elimde fırsat olmadı. Benim haberim olmadan bir başka kişi aday yapıldı. Vatandaş bizi bırakmadı. Başlamış hizmetler devam etmesini istedi. Biz çok zor bir belediye devralmıştık. Adı büyükşehir ama kurumsallaşması sağlanmamış, planları, projeleri olmayan bir belediye devralmıştık. Bizim ilk işimiz planları yapmakla geçmiştir.

"BEN OTOBÜSÜ DEĞİŞTİRDİM! BENİ İLK ARAYAN CHP OLDU"

Benim bir yerden aday olmam gerekiyordu. Bizim amacımız hizmet. Biz sadece otobüsü değiştirdik. Aynı hedefe devam edeceğiz. Beni ilk defa CHP aradı ve adaylık teklif etti. Genel Merkez'den görevlendirilen arkadaşlar aradı. Genel merkezdeki yöneticiler aracılığıyla eski yöneticiler aradı. Daha sonra Meral Hanım, Cihan Paçacı, Koray Aydın aradı. En sonunda AK Parti aradı.

"ANKETLERDE BEN ÖNDEYİM! MERSİN'DE CHP İLE YARIŞACAĞIZ"

Bana AK Parti'den teklif geldikten sonra ittifak bozuldu, sayın Melih Gökçek'e teklif yapıldı. Daha sonra sadece üç büyük şehir değil 27 il tamamen AK Parti'ye devredildi. Detaylara girmek istemiyorum. Burhanettin Kocamaz kazanamayacağı hiçbir seçime aday olmadı. Ben anketler yaptırıyorum, bilimsel çalışıyorum. İnşallah 31 Mart akşamı herkes bunu görür, biz şu anda en öndeyiz. Anketlere göre CHP ile yarışacağız.

"BİZ İTTİFAKI UZUN YILLAR GÖNÜLLERDE YAPMIŞIZ"

5 dönem belediye başkanlığı yapmışım. 4 dönem Tarsus'ta yapmışım. Biz hep katlayarak gittik. Şu anda ittifaklar yapılıyor ama biz ittifakı yıllardır gönüllerde kurmuşuz. Şu anda millet ittifakı Mersin'de yok. Geçmişten bu yana aynı yolda yürümüşüz, aynı davayı savunmuşuz. MHP'den hatta ocaklardan gönül bağımız var dolayısıyla böyle bir tercih yaptım.

"İYİ PARTİ İSTEDİ ANCAK CHP MERSİN'DE İTTİFAKI İSTEMEDİ"

CHP-İYİ Parti'nin Mersin'de neden olmadığını CHP'lilere sormak lazım. İYİ Parti'nin bir talebi vardı. Ben bu saatten sonra hizmetin dtışında aday olmam gerekmez. Biz herkese eşit mesafede duruyoruz. İnsanları ayırmak inancımıza ters. Bu tür tezviratlar her tarafta yapılabilir. Tarsus'ta benim gayretlerimle yüzde yüzü Arap-Alevi kökenli yerde biz belediye başkanlığı kazandık. Ayrımcılık yapan nasıl kazanacaktı?

"BİZ HERKESLE GÖRÜŞÜRÜZ FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNURUZ"

Aşiret liderleri bizimle görüşmek istediler, sizinle beraber olmak istiyoruz dediler. Biz bölücülük fikri olmayan herkesi başımıza tac ederiz. Şu an belediyenin 7 bin elemanı var. 3 bin tanesi kapanan belediyelerden gelmiş. Ben nasıl 3 bin kişiyi, 3 bin 500 kişiyi çıkaracağız. Biz göreve gelince 100 kişi ideolojik nedenlerle çalışmak istemedi. Şimdi bunları ne yapacağız, çıkışını vereceğiz.

"BU HAİN FETÖ ÖRGÜTÜ TARSUS'TA BİZE KUMPAS KURDU"

Bizim toplam işten çıkan belki 300-250 kişi vardır. 3 bin 500 abartmalı rakam. Abartmanın da namusu olur. Ben 2009 yılında Tarsus Belediyesi'nde Zaman Gazetesi'nin girişini yasakladım. 2011 yılında bu hain çete bizim Tarsus'daki belediyeye kumpas kurdu. Tarım arazilerin bol olduğu yer. Sivrisinekle mücadele ediyoruz. İlaç ihalesine çıkıyoruz. Dediler ki, belediyeyi polis basmış. İhaleye girecek firmalar telefona takılmışlar, bunlarla alakalı dediler. Neticede 17 kişi gözaltına alındı, 8 kişi tutuklandı.

"FETÖ BENİ 10 SENEDİR KESİNTİSİZ OLARAK DİNLEDİ"

Bizim belediyemizde çalışan bir kızımız boş yere hapis yattı. FETÖ beni 2004-2014 arası kesintisiz dinledi. Büyükşehire geldikten sonra 15 Temmuz'dan 1 yıl öncesinde yanımdaki korumalara "Bizi bir araç takip ediyorlar" inceleyin dedim. Onlar da polis. Böyle bir şey yok dediler. 15 Temmuz'da emniyet içerisindeki kripto FETÖ'cüler belediyeye kumpas kurdular. Şu anda içeride bir kişi var, o da valilikten bir kişi. Diğerlerinin hepsi beraat etti ve görevine döndü.

"İTTİFAKSIZ ALDIĞIMIZ BELEDİYEYİ İTTİFAKLA KORUMAK İSTİYORLAR"

Benim özüm, sözüm birdir. Belediyeyi daha fazla sahiplenirim. Belediyede herhangi birisi haksız kazanç elde etmeye çalışırsa babamın oğlu olsa karşısında dururum. Seçim CHP ile bizim aramızda geçecek. İttifak tabanda karşılık bulmadı. Biz her kesimden oy aldık. Onlar bizim ittifaksız aldığımız belediyeyi ittifakla korumaya çalışıyorlar. Geçen bir AVM'de yılbaşı gecesi iki genç beni görünce ayağa kalktı ve "Başkanım biz HDP'liyiz ama size oy vereceğiz, çünkü siz ayırım yapmadınız" dedi.

"SURİYELİLERİN SADECE YÜZDE 10'U 'DÖNECEĞİM' DİYOR"

25 yıl hiçbir parti değiştirmeden aynı siyasi partide görev alan, muhalefette görev yapan belediye başkanıyım. Suriyelileri nasıl göndereceksiniz? Sayın Akşener hangi şartlarda böyle bir ifade kullandı. Ben Mersin'de 2016 yılında Suriyelilerle ilgili çalıştay yaptım. Tedbir alınmazsa güvenlik sorunu olabilir. Çünkü kültür farklılığı var. Yüzde 10'u "Ben Suriye'ye gideceğim" diyor. Dolayısıyla bir tedbir almamız lazım.

"TAMAMLANDIĞINDA MERSİN'İN EN ÖNEMLİ YERİ OLACAK"

Mersin sahillerinde 5 bin metrekare yeşil alan var. Orada 18 tane kafe ile işgal edilmişti. Biz bunların hepsini boşalttık. Yoğun mücadeleler verdik, çatışmalar oldu. Oraya yeni proje yaptık. Tamamlandığında Mersin'in en önemli yeri olacak. Şu anda 700-900 arası borcumuz var.

"BİZ MERSİN'DE TRENİ HAVADAN GETİRECEKTİK"

Birinci problemimiz işsizlik, ikinci problemimiz ise ulaşım. Master planını yaptık. Bizim yollarımız sıkıntılı, trafiği taşımadığı için bu toplu taşıma araçlarını değiştirmemiz lazım, rayli sisteme geçmemiz lazım. Bizim planımız monoraydı, havadan getirecektik. Sayın Binali Yıldırım'a kabul ettiremedik. Şu anda yaptığımız altyapı Mersin tarihinde görülmemiş yatırımlardır.



