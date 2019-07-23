Bursa'nın Mudanya ilçesinde, kendisini 4 gün boyunca alıkoyarak, cinsel tacizde bulunduğunu iddiasıyla arkadaşı Alican Tongul'u (28) öldüren E.P. (17) hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DHA'nın haberine göre olay, Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi Değirmendere Sokak'taki rezidansta geçen ocak ayında meydana geldi. İddiaya göre, Alican Tongul evinde E.P. ile birkaç kız arkadaşını misafir etti. Uyuşturucu kullanan gençlerden E.P., ilerleyen saatlerde kız arkadaşlarını evlerine götürmek istedi. Ancak Alican Tongul, duruma sinirlendi.

3 YERİNDEN BIÇAKLADI

Kızları gönderdi ancak E.P.'nin evden ayrılmasına izin vermedi. 4 gün evde alıkonulan ve zaman zaman darbedilip, cinsel tacize maruz kalan E.P., Alican Tongul'u 3 yerinden bıçaklayarak, öldürdü. Yakalanan E.P., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mudanya Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda E.P., hakkında iddianame hazırlandı. Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede tutuklu sanık E.P.'nin olaya ilişkin ifadeleri şu şekilde yer aldı:

'SİLAH TEHDİDİYLE MERMİ YUTTURDU'

"Alican ile bir arkadaşım aracılığıyla tanıştık. Evine kız arkadaşlarla gittik ve uyuşturucu kullandık. Daha sonra kız arkadaşları arabayla götürmek istedim. Alican engel olup, beni tekrar eve soktu. Kapıyı üzerime kilitleyip, bir saat sonra geldi. Dört gün boyunca zorla tuttu. Odaları kilitledi. Beni çok defa darbetti. Silah tehdidiyle mermi yutturup, cinsel tacizde bulundu. Olay günü, sopayla beni darbettiği sırada masada bulunan bıçağı fark edip aldım. Rastgele salladım. Ardından Alican'ın aracıyla evden uzaklaştım. Hastaneye gittim. Hastanede yapılan kontrolde zorla yutturulduğum mermi ortaya çıktı. Bana neden bunları yaptığını bilmiyorum."

ÖMÜR BOYU HAPİS TALEP EDİLDİ

E.P.'nin vücudunda kurşun bulunduğunun raporla tespit edildiği de bildirilen iddianamede sanık hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası talep etti. E.P., önümüzdeki günlerde Bursa 1.'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.