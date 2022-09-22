Sosyal medya videosu için araştırma yapmak istedi... Mermer ocağında buldu

Sosyal medya videosu için araştırma yapmak istedi... Mermer ocağında buldu

AA

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan Recep Aşık, izlediği bir belgeselden esinlenerek antik mermer ocaklarının bulunduğu dağlık alanda sosyal medyada kullanmak amacıyla video çekmeye karar verdi. AA'nın haberine göre Aşık, video hazırlamak için yaptığı araştırmalarda Karya Kralı Hekatomnos'un bölgede yaşadığı bilgisine ulaştı. Kaynaklardan ilçedeki Sodra Dağı'nda antik mermer ocaklarının olduğunu öğrenen Aşık, görüntü çekmek için bölgeye gezi düzenledi.

MERMER YÜZEYİNDE FARK EDİP YETKİLİLERE BİLDİRDİ Mermer yüzeyinde kabartma fark eden ve görüntüleyen Aşık, durumu Milas Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Herakles'e ait olduğu ve yaklaşık 2 bin yıl önce yapıldığı değerlendirilen kabartmayla ilgili bölgede inceleme başlatıldı.

AMACI BİR İZ BULMAK Aşık, sosyal medyada takipçileriyle paylaşmak için arkeoloji, tarih, doğa, çevre alanlarında videolar hazırladığını söyledi. Amacının Karya Kralı Hekatomnos'a ait bir iz bulmak olduğunu belirten Aşık, şöyle devam etti: "Hekatomnos'un kabartmalarının, heykellerinin Gümüşkesen Anıtı'na, Euromos Antik Kenti'ne taşınan beyaz mermerlerin nerede çıkarıldığını merak ettim ve onları aramaya koyuldum. Madenleri ararken böyle taş üzerine oyulmuş bir kabartma fark ettim. Müze yetkililerine haber verdim. Müze yetkilileri, yaptıkları incelemede bu kabartmanın 2 bin yıllık olduğunu ve genellikle mermer ocaklarında koruma görevi gördüğüne inanılan, mitolojide kahraman olarak anılan Herakles'e ait olabileceğini söylüyorlar. Daha önce kayıtlarda olmayan bir eseri bulmanın mutluluğunu yaşıyorum."

SİT ALANI İLAN EDİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI Bölgede inceleme yapan Milas Müze Müdürlüğü yetkilileri, Herakles heykeli olduğunu düşündükleri kabartma ve etrafında inceleme yaparak, alanın arkeolojik SİT alanı ilan edilmesi için çalışma başlattı.