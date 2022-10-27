Mermer ocağında feci kaza: 1 ölü

Muğla'da, kaya parçasının altında kalan mermer işçisi hayatını kaybetti.

Seydikemer ilçesi Bekçiler Mahallesi'nde bulunan özel sektöre ait bir mermer ocağında gece mesaisinde çalışan Raşit Aydemir (42), yuvarlanan kaya parçasının altında kaldı. Mesai arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Raşit Aydemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Aydemir'in cansız bedeni, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hastaneye gelen ailesi ve yakınlarının sinir krizi geçirdiği Aydemir'in Burdur'un Dirmil ilçesinde ikamet ettiği öğrenildi.