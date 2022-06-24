Mermer ocağı işçisinin feci sonu!

Kastamonu'da iş makinesinin altında kalan mermer ocağı işçisi Recep Süzen (35) hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Azdavay ilçesindeki mermer ocağında meydana geldi. İşçi Recep Süzen, iddiaya göre, geri geri giden iş makinesinin çarpmasıyla altında kaldı.

İhbarla ocağa sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Süzen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma, iş makinesi operatörünü gözaltına aldı. Süzen'in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.