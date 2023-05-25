Mermer işçilerinin kazasında 52 gün sonra acı haber!

Karaman'da, 3 Nisan günü saat 16.30 sıralarında Aybastı köyünün yakınındaki bir mermer ocağında çalışan 6 işçi, iş yerine ait ciple kent merkezine gitmek için yola çıktı.

Cip, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Araçtan fırlayan 6 işçiden Ali Gökmen yaralanırken, Ali Çelik, Harun Keş, Üzeyir Ceylan, Mevlüt Güven ve Mustafa Güler hayatını kaybetti.

Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ali Gökmen buradaki ilk müdahalesinin ardından Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Aracın kimin kullandığı henüz tespit edilemezken, yaralı Ali Gökmen tedavi gördüğü hastanede 52 gün süren yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Gökmen'in ölümüyle birlikte kazadaki ölü sayısı 6'ya yükseldi.