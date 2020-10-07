AKREP VE YÜKSELEN AKREP BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU

Her şeyi sorgulayan, detaycı ve yönetici tavrınız bu hafta ağır basıyor sevgili Akrep burçları… Yeni haftada gözünüzden hiçbir şey kaçmayacak ve özellikle kariyerde bu dikkatiniz oldukça işinize yarayacak. Yeni projeler ve anlaşmalarla dikkatleri üzerinize toplayacaksınız. Ancak iş hayatınızda yaşadığınız bu yoğun süreç ailenizi etkileyebilir. Ailenize vakit ayıramayarak onların kalbini kırabilirsiniz. Ayrıca Merkür retrosu yaklaşırken, gizlediğiniz bazı olaylar gün yüzüne çıkabilir. Şeffaf ve açık olmanızda fayda var.