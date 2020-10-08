Merhaba sevgili Habertürk okurları… Geçtiğimiz hafta sert etkiler barındıran Dolunay’ı atlattıktan sonra kendimize gelmeye başlıyoruz. Yeni haftada her burç kendini geliştirmeye ve kararlı olmaya odaklanıyor. Ancak bir yandan da devam eden Mars retrosu enerjimizi azaltıyor. Retro zamanında yaşam enerjimiz azalabiliyor ve kendimizi yorgun hissedebiliyoruz. 14 Ekim Merkür retrosu yaklaşırken de yeni girişimlere bir an önce başlamakta fayda var. Peki burçları ayrı ayrı neler bekliyor? 5-11 Ekim haftalık burç yorumlarıyla ilgili detaylar haberimizde…
KOÇ VE YÜKSELEN KOÇLAR İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU
Günlük rutinlerinizi biraz da olsa değiştirdiğiniz, kaybettiklerinizi kazanmaya başladığınız bir haftaya giriyorsunuz sevgili Koç burçları… Yeni haftada odak noktanız iş ve kariyer konuları oluyor. Kariyerde daha keyifli bir ortam yaratmak için çaba harcayabilir ve patronlarınızla aranıza sağlam köprüler kurabilirsiniz. Mars retrosu devam ederken ev ortamında üşengeç tavırlarınızla tepki görebilirsiniz. Finans konularında ise aceleci kararlar vermemeye dikkat.
BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU
Rutini seven, değişimden hoşlanmayan Boğa burçları bile pandeminin etkisiyle aynı şeyleri yapmaktan bunalıyor… Yeni haftada düzeninizden sıyrılıp farklı olana yöneleceksiniz. Özellikle de aşk ve ilişkilerde, yeni tanışmalar ve mevcut birlikteliklerde heyecanlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ayrıca kariyerdeki başarılarınız, işinize dört elle sarılmanıza neden olacak. Maddi konularda durumunuz iyileşiyor. Elinize geçebilecek para veya hediyeler sizleri mutlu edecek.
İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU
Ev ile ilgili konular ve aileniz gündeminizi meşgul ediyor bu hafta sevgili İkizler burçları… Taşınma dekorasyon, aile içi aktiviteler, planlarla kafanız dağılıyor. Kariyerde yoğun fakat keyifli bir süreçtesiniz. Özellikle zorlandığınız konularda başkalarından büyük destek görerek güçleneceksiniz. Özel hayatınızda ise bebek haberleri alabilirsiniz. Ya da varsa bu aralar çocuğunuzun üzerine titreyebilir ve çocuğunuzla keyifli planlar yapabilirsiniz.
YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU
Gelecekle ilgili planlarınızı şekillendirdiğiniz, kariyerinize ya da eğitiminize odaklandığınız bir haftadasınız sevgili Yengeç burçları… Örneğin eğitimle ilgili başvurularınız olabilir ve kararlılığınız sayesinde hedeflerinize yaklaşabilirsiniz. Finansal konularda şans sizden yana… Kariyerde ise övgü ve takdir toplayabilirsiniz. Fakat duygusal ve aklı hep geçmişte olan Yengeç burçlarının kafasını eski defterler karıştırabilir. Dikkatli olmakta fayda var.
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