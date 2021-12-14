Her sene 3 kez retro hareketine geçen Merkür retrosu yeniden gündemde. Peki Merkür Retrosu burçlara etkisi neler? Merkür Retrosu ne zaman bitecek? İşte Merkür Retrosuna dair bilgiler...

Merkür retrosu nedir?

Merkür Retrosu'nun kelime anlamı gezegenin gerilemesinde meydana gelen olaylar bütünüdür. Gezegenlerde yaşanan bu gerileme, güneş sisteminde bulunan yörüngesinde meydana gelen yavaşlama ve geri geri gitmesinden kaynaklanır. Bu gerileme dünyadan bakıldığında da görülür.

Merkür retrosunda yaşanan bu gerileme etki ettiği alanlarda çalışmaların iyi gitmemesine, yönetimde sorunlar yaşanmasına ve kargaşaya yol açar. Sene içinde 2 ya da 3 kez meydana gelen bu Retro sırasında kişilerin hayatlarında alacakları kararlar doğrultusunda dikkatli olması ifade edilir.

Merkür retrosu ne zaman başlıyor?

Merkür retrosu yıl içinde 2 ya da 3 kez gerçekleşen bir olaydır. 2021 yılında gerçekleşen Merkür retrosu tarihleri 27 Eylül ile 19 Ekim arasında gerçekleşmiştir ve bu Merkür retrosu Terazi burcunda meydana gelmiştir. Merkür retrosunun durağan olduğu dönem ise 26 ve 27 Eylül olarak kayıtlara geçmiştir. İkinci durağan seyrinin gerçekleştiği tarih ise 17 ile 19 Ekim tarihlerinde yaşanmıştır.

Merkür retrosu ne zaman bitiyor?

Etki ettiği alanlarda çalışmaların iyi gitmemesine, yönetimde sorunlar yaşanmasına ve kargaşaya yol açan Merkür Retrosu 2021 yılında 19 Ekim'de sona ermiştir.

Merkür retrosu etkileri?



Merkür retrosu adından da anlaşılacağı gibi gerilemelerin yaşanacağına işarettir. Merkür retrosunun en bilinen etkileri iletişim araçlarında meydana gelen bozulmalar ve teknolojik arızalar olabilir. Bunun yanı sıra ikili ilişkilerde de yeni adımlar olacağı ya da eski ilişkilerin yeniden hayatınızda gündeme geleceğine işaret edilir.

Merkür retrosu burçlara etkisi

Merkür retrosunun her burçta etkisi farklı şekilde görülür. İşte burçalara göre Merkür retrosunun etkileri:

Koç burcu: İkili ilişkilerde dikkatli olunmalıdır.

Boğa burcu: Boğa burcu da Merkür retrosu döneminde iletişim araçlarını kullanırken dikkatli olmalıdır.

İkizler burcu: İkizler burcu için Merkür retrosunun en önemli konusu eski sevgilileri olarak ön plana çıkar. Bu kişilerin eski sevgilileri ikinci bir şans için kapıları çalabilir.

Yengeç burcu: Yengeç burcunun Merkür retrosu döneminde hem iletişimde hem de aile içerisinde sorunlar yaşayacağı öngörülür. Bu dönemde İkizler burcu tüm ikili ilişkilerinde dikkatli ve sakin olmalıdır.



Aslan burcu: Aslan burçlarının Merkür retrosunda yaşadığı en büyük sıkıntılar arkadaşlık ilişkilerinde ve seyahatlerinde meydana gelecektir. Bu süreç içerisinde planlamalarını her zaman kontrol etmeli ve dikkatli adımlar atmalıdır.



Başak burcu: Merkür retrosunda Başak burcunun en önemli gündem maddesi ise para olacaktır. Bu dönem içerisinde para gönderimleri ve alımlarında dikkatli olunmalıdır.



Terazi burcu: Terazi burcu da Merkür retrosu sürecinde karar alma dönemlerini iyi yönetmeli ve kararsız kaldığı konularda adım atmamalı.

Akrep burcu: Psikolojik süreçlerde zorlanmalar yaşayacaktır.

Yay burcu: İkili ilişkilerde sorunlar meydana gelecektir.

Oğlak burcu: Kariyer evlerinde gelişmeler yaşanacak.

Kova burcu: Seyahat, iletişim ve eğitim konularında gelişmeler yaşanacaktır.

Balık burcu: Parasal konularda dikkatli davranmalıdır.