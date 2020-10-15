Merhaba sevgili Habertürk okurları… Havaların yavaş yavaş kışa dönmesiyle beraber enerjimizde azalmalar var… Biraz daha iç sesimize döndüğümüz, kendimizi keşfettiğimiz ve sorgulamalar yaşadığımız yeni haftanın en önemli gezegen hareketi ise şüphesiz Merkür gerilemesi olacak… 14 Ekim Çarşamba günü Akrep burcunda bir Merkür retrosu başladı. 3 Kasım’a kadar devam edecek gerileme döneminde ağzımızdan çıkan sözlere çok dikkat etmemizde fayda var. Ayrıca 16 Ekimde Terazi burcunda Yeniay gerçekleşiyor. Yeniay’da ise üzerini örttüğünüz, kapadığınız meseleler gün yüzüne çıkabilir. Peki Merkür retrosu ve Yeniay burçları nasıl etkileyecek? İşte 12-18 Ekim haftalık burç yorumlarınız…
KOÇ VE YÜKSELEN KOÇLAR İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU
Yatırımlarla meşgul olacağınız ve para ile ilgili meselelere odaklanacağınız bir haftadasınız sevgili Koç burçları... Yeni haftanın önemli gökyüzü olayı ise 14 Ekim'de başlayan Merkür gerilemesi... Gerileme döneminde beklenmedik harcamalar meydana gelebilir. Para ile ilgili kayıplar yaşanabilir. Bu nedenle riskli yatırımlardan kaçınmalı, yeni girişimlere ara vermelisiniz. Teknolojik aletlerinize de dikkat etmelisiniz. Sert etkiler barındıran Yeniay’da ise beklenmedik stresli durumlarla başa çıkmak zorunda kalabilirsiniz.
BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU
Nispeten daha enerjik hissettiğiniz bir haftadan sonra biraz kendinizi yorgun hissedebilirsiniz sevgili Boğa burçları… Kariyerde yaşanılan haksızlıklar, emeğinizin karşılığını görememeniz bu aralar daha çok sizi rahatsız ediyor… Haftanın önemli gezegen hareketi olan Merkür retrosu ise geçmişe özlem duymanıza sebep olabilir. Geçmişte yaşadığınız ilişkiler pişmanlık duygusunu artırıyor. Ancak kesinlikle eskiyi düşünmemeli ve davranışlarınızdan pişmanlık duymamalısınız. 16 Ekim’deki Yeniay’da iletişim trafiğiniz artabilir. Fakat siz kendi kabuğunuza çekilmek isteyeceksiniz. İnsanları kırmamak için kendinizden ödün vermeyin…
İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU
Zor geçen bir haftadan sonra haftaya daha iyi başlıyorsunuz sevgili İkizler burçları… Ancak hafta ortalarına doğru Merkür retrosunun başladığını unutmamalısınız. Esip gürleyen Akrep burcunda gerçekleşecek retro zamanı, bir anda sesinizi yükseltebilirsiniz. Olması gerekenten fazla tepkiler verip karşınızdakini şaşırtabilirsiniz. Hem özel hayatınızda hem iş yaşamınızda daha sakin ve tutarlı hareket etmenizde fayda var. 16 Ekim Cuma günü meydana gelecek Yeniay’da hislerinizle hareket edip cesaret gerektiren adımlar atabilirsiniz.
YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ BURÇLARI İÇİN HAFTALIK BURÇ YORUMU
Her şeyi gerektiğinden fazla kafalarına takma eğilimi olan Yengeç burçları, yeni haftada sık sık anılara dalıp gidebilir. Özellikle Merkür retrosunun başlamasıyla, bazı kişilere takılma olasılığınız bulunuyor. Ancak geçmişe sünger çekmenizde ve hiçbir hareketinizden dolayı pişman olmamanızda fayda var. Çünkü elinizden geleni yaptınız ve zaten çok düşünüp son çare olarak istemediğiniz kişileri hayatınızdan çıkardınız. 16 Ekim’de meydana gelecek Yeniay zamanı evde vakit geçirmek isteyebilir, partnetinizle ya da ailenizle miskinlik yapabilirsiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!