Merkür retrosu başladı | Eski aşklar yeniden gündeme geliyor

Normalde, bir sene içinde iki veya üç kere olan Merkür gerilemesi yani Merkür retrosu, 2022'de 4 kez yaşanacak.

10 Eylül'de başlayan retro, 2 Ekim'e kadar sürecek. Her retroda olduğu gibi bu retronun da olumlu ve olumsuz tarafları bütün burçları etkileyecek. İşte, 2022 Merkür retrosu, genel ve burçlara etkileri...

RETRONUN İLK TEMASI İLİŞKİLER

10 Eylül'de başlayan Merkür'ün geri hareketi, 2 Ekim'e kadar devam edecek. Bu sırada dünyayı ilginç bir enerji saracak.

Bu dönemde özellikle ilişkilerimizi sorgulayacağız; "gerçekten seviyor muyum, bunlar bir rüya mı?" diye sorarken bulacağız kendimizi.

Öte yandan karmik bir hesaplaşma olacak. Geçmişte üzülen kişiler, bu dönemde bir özür mesajıyla tekrar eski konulara dönecek. Ancak; her retroda olduğu gibi bu dönemde dönen eski sevgililerin hayatımızda kalıcılığı çok yüksek olmayacak.

HAYAL KIRIKLIKLARIYLA GERÇEKLERİ ANLAMA VAKTİ

Retro, bize görmek istemediklerimizi gösterecek. "Bana bunu yapmaz" düşüncesine dayanan her türlü ilişkinin gerçek yüzü ortaya çıkacak.

Tek taraflı yürüyen tüm ilişkiler sonlanacak. Bu retro bize gösterecek ki olmayacak hayaller kurmak, boş yere çabalamak sadece vakit kaybıdır!

İLETİŞİMDE SORUNLAR OLABİLİR

Merkür, iletişim gezegenidir ve geriye doğru başlayan bu hareketiyle beraber iletişimde sorun yaşayabilirsiniz.

Bu dönemde kendinizi iyi ifade edemeyebilir, yanlış anlaşılmalar ile uğraşabilirsiniz. Bu sebeple, üç kere düşünüp, bir kere konuşmak daha iyi olacaktır.

RETRO ZAMANI BÜYÜK KARARLAR VERMEYİN

Retroda gelen, retroda gider! Bu dönem hayatta büyük kararlar vermek için uygun değildir. İlişkiye başlama, imza atma ve ortaklıklar için 2 Ekim sonrası daha uygun.

ELEKTRONİK ALETLER CANINIZI SIKABİLİR

Retro sadece bizi değil, eşyaları da etkileyecek. Bu dönemde, tuhaf bir şekilde elektronik cihazlarınız bozulabilir veya kontrolden çıkabilir. Ayrıca, elektronik cihaz almak için de uygun bir zaman değil.

ANİ ALINAN KARARLAR SİZİ ÜZEBİLİR

Retrolarda karar almak, daha sonra pişmanlık hissini getirir. Bu süreçte hayatınızda olan gelişmelerin kalıcı olmama ihtimali yüksek. Bu yüzden hızlı kararlar alıp, geçici durumları büyütmemeniz en doğrusu.

MERKÜR RETROSUNDAN EN ÇOK ETKİLENECEK BURÇLAR

Retrolardan tüm burçlar etkilense de bazı burçlar, diğerlerine göre daha fazla etki alacak.

Yengeç

Terazi

Oğlak

Koç

Başak

Güneş ve yükselen burç dışında, doğum haritasında Merkür'ü Yengeç, Terazi, Oğlak, Koç ve Başak olanlar da etkiyi hissedecek.