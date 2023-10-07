YARA İZİ EN SON NE ZAMAN HAREKET ETTİ?

Ortak görüş Merkür'ün yarıklarının yaklaşık 3 milyar yaşında olduğu yönünde. Ama hepsi o kadar yaşlı mı? Yaşlı olanlar uzun zaman önce hareket etmeyi bıraktı mı yoksa bugün halaaktifler mi? Ayrıca her bir yarığın altındaki bindirme fayının sadece bir kez hareket etmiş olmasını da bekleyemeyiz.

Son yıllarda Dünya'da meydana gelen en büyük deprem, 2011 yılında Japonya açıklarında meydana gelen ve Fukuşima felaketine neden olan 9 büyüklüğündeki Tohoku depremiydi ve bindirme fayının 100 km'lik bir kısmında 20 metrelik ani bir fırlamanın sonucuydu.

Merkür'ün en büyük depremleri muhtemelen daha küçük. Ve Merkür'deki ortalama bir yamaç boyunca ölçülebilen 2-3 km'lik toplam kısalmayı oluşturmak için yüzlerce 9 büyüklüğünde sarsıntı ya da daha büyük ihtimalle milyarlarca yıla yayılan milyonlarca küçük ölçekli olay gerekiyor.