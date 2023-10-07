Merkür neden gittikçe küçülüyor? Güneşe en yakın gezegen Merkür hakkında garip gerçekler!
Güneş'e en yakın gezegen olmasına rağmen iç ısısını dışarı sızdırdığından iç kısmı soğuyan Merkür'ün milyarlarca yıldır küçüldüğü uzun zamandır biliniyordu. Nature Geoscience'da yayınlanan bir makale ise bu küçülmenin nedenlerine ilişkin yeni bilgiler sunuyor.
- 1
Güneş Sistemi'nin bilinen en küçük ve Güneş'e en yakın gezegeni olan Merkür'ün yüzeyindeki kırışıklıklar gezegenin hala küçüldüğünü gösteriyor. Dünya'nın aksine çok sayıda farklı parçadan değil de tek parçadan meydana gelen Merkür kabuğu, gezegenin büzülme eğilimine karşı koyamıyor.
- 2
MERKÜR GİTTİKÇE KÜÇÜLÜYOR!
Merkür'ün küçüldüğüne dair ilk kanıt, 1974 yılında Mariner 10 uzay sondasının gönderdiği görüntüler sayesinde elde edildi. Bu görüntülerde çok derin yarıkların yüzlerce kilometre boyunca ilerlediği görülüyordu. Merkür'ün yörüngesinde 2011-2015 yılları arasında dolaşan Messenger ise çok daha fazla 'yara izi' ortaya koydu; gezegenin her yerinde çok fazla sayıda yarık olduğunu gösterdi.
Bu gözlemler sayesinde, Merkür'ün yarıçapının toplamda yaklaşık 7 km küçüldüğü sonucuna varmak mümkün oldu.
- 3
PEKİ AMA BU NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ?
Merkür yüzeyinin yaşını hesaplamanın kabul gören yolu 'çarpma kraterleri' diye adlandırılan kraterleri saymak. Bu yüzeyi ne kadar yaşlı ise o kadar çok krater var anlamına geliyor. Ancak bu yöntem biraz yanıltıcı olabiliyor çünkü krater üreten çarpmaların oranı uzak geçmişte çok daha fazlaydı.
-
- 4
YARA İZİ EN SON NE ZAMAN HAREKET ETTİ?
Ortak görüş Merkür'ün yarıklarının yaklaşık 3 milyar yaşında olduğu yönünde. Ama hepsi o kadar yaşlı mı? Yaşlı olanlar uzun zaman önce hareket etmeyi bıraktı mı yoksa bugün halaaktifler mi? Ayrıca her bir yarığın altındaki bindirme fayının sadece bir kez hareket etmiş olmasını da bekleyemeyiz.
Son yıllarda Dünya'da meydana gelen en büyük deprem, 2011 yılında Japonya açıklarında meydana gelen ve Fukuşima felaketine neden olan 9 büyüklüğündeki Tohoku depremiydi ve bindirme fayının 100 km'lik bir kısmında 20 metrelik ani bir fırlamanın sonucuydu.
Merkür'ün en büyük depremleri muhtemelen daha küçük. Ve Merkür'deki ortalama bir yamaç boyunca ölçülebilen 2-3 km'lik toplam kısalmayı oluşturmak için yüzlerce 9 büyüklüğünde sarsıntı ya da daha büyük ihtimalle milyarlarca yıla yayılan milyonlarca küçük ölçekli olay gerekiyor.
- 5
Merkür'deki fay hareketlerinin ölçeği ve süresi hakkında bilgi sahibi olmak önem taşıyor; çünkü bilim insanları termal büzülmenin tamamen sona ermediğini düşünüyor. Şimdiye kadar elde edilen bulgular yetersizdi. Ancak İngiltere'deki Open Üniversitesi'nde profesör olan David Rothery ve ekibi birçok yarığın jeolojik olarak yakın zamanda hareket etmeye devam ettiğine dair net işaretler buldu.
Çalışma, doktora öğrencisi olan Ben Man'ın bazı yarıkların üst yüzeylerinde küçük kırıklar olduğunu fark etmesiyle başladı. Bunları 'graben' (iki paralel fay arasına düşen bir zemin şeridini tanımlamak için kullanılan jeolojik tanım) olarak yorumladı.
Aslında bu durum genellikle kabuk gerildiğinde meydana geliyor ve kabuğun genel olarak sıkıştığı Merkür'de gerilme şaşırtıcı görünebilir. Fakat Man, bu grabenlerin bir kabuk parçasının bitişik arazi üzerinde itilirken bükülmesi durumunda meydana gelebileceğini fark etti. Örneğin bir kızarmış ekmek parçasını bükmeye çalışırsanız benzer bir şekilde çatlayabilir.
- 6
Grabenler 1 km'den daha az genişlikte ve yaklaşık 100 metreden daha az derinlikte. Araştırmacılara göre bu nispeten daha küçük oluşumların yaşı 300 milyon yıldan daha az. Bu da en son hareketin buna paralel olarak yakın zamanda gerçekleştiğini gösteriyor.
Messenger tarafından sağlanan ayrıntılı görüntülerle çalışan ekip küçük grabenlere sahip 48 yarık keşfetti. Görüntülerde yeterince net görülmeyen 'olası' grabenlerin sayısı ise 244. Bunlar 2026 yılının başlarında Merkür'ün yörüngesinde başlaması beklenen Avrupa/Japon ortak BepiColombo misyonunun görüntüleme sistemi tarafından teyit edilecek başlıca hedefler olacak.
-
- 7
"AY DA SOĞUMUŞ VE BÜZÜŞMÜŞ DURUMDA"
Profesör olan David Rothery, "Ay da soğumuş ve büzülmüş durumda. Ay'ın yarıkları Merkür'dekilerden çok daha küçük ve daha az dikkat çekiyor. Fakat jeolojik bakımdan yeni olmalarının yanı sıra bazılarının aktif olduğundan eminiz" diyor.
Bunun nedeni, Apollo misyonuyla Ay'ın yüzeyine bırakılan sismometreler tarafından kaydedilen depremlerinin yakın zamanda yeniden analiz edilmesi ve sonuçların depremlerin yarıklara yakın bir şekilde kümelendiğini göstermesi. Ayrıca, Ay yüzeyinin yörüngeden çekilen en detaylı görüntüleri muhtemelen Ay depremleri tarafından yerinden oynatıldıktan sonra yamaçlardan aşağıya yuvarlanan kayaların oluşturduğu izleri ortaya koyuyor.
- 8
BepiColombo iniş yapmayacak ve bu yüzden Merkür'de herhangi bir sismik veri toplama ihtimalimiz yok. Ama küçük grabenleri daha net göstermenin yanı sıra son depremlerin ek kanıtı olabilecek başka izler ortaya çıkarabilir.
Kaynak: Science Alert & Conversation