Merkür gerilemesi ve Güneş Tutulması'nın burçlara etkileri

AKREP HAFTALIK BURÇ YORUMU

İş yoğunluğunuzun arttığı, bu nedenle ailenize vakit ayırmakta zorlandığınız bir haftadasınız sevgili Akrep burçları… Herkese her şeye yetişmekte zorlanıyor ve enerjinizin az oluşuyla kendinizi mutsuz hissediyorsunuz. İhtiyacınız olan tek şey ortamınızdan uzaklaşmak ve yeni işlere kafanızı vermek olacaktır. 18 Haziran’da Merkür retrosu başlıyor. İş ve okul başvurularıyla ilgili aksaklıklar yaşanması söz konusu olabilir. Evraklarda karışıklık, internet başvurularında sorunlar meydana gelebilir. Bu nedenle her şeyi iki kez kontrol etmeli ve yanlışlıklara izin vermemelisiniz. 21 Haziran’da hem Güneş, Yengeç burcuna geçiyor hem de Güneş Tutulması meydana geliyor. Umutsuzluğa kapıldığınız anda karşınıza güzel haberler çıkabilir. Maddi anlamda güçlenebilirsiniz. Yalnızca sabretmeniz gerekiyor.