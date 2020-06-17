Merkür gerilemesi ve Güneş Tutulması'nın burçlara etkileri

Merhaba sevgili Habertürk okurları… Sakin geçen bir haftanın ardından gündemi bol yeni haftaya geçiş yapıyoruz. Bu haftanın önemli etkilerinden bir tanesi 18 Haziran’daki Merkür retrosu… Yengeç burcunda gerileyecek Merkür, bazı aksaklıkların, gecikmelerin meydana gelebileceğine işaret ediyor. Ancak haftanın son günü Güneş’in Yengeç burcuna geçişi yeni fırsatları, güzellikleri doğuruyor. 21 Haziran’da Güneş Tutulması olduğunu da hatırlatalım. Peki 15-21 Haziran haftası burçları neler bekliyor? Haftalık burç yorumlarıyla ilgili detaylar haberimizde.
KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU
Her söylenene aldanmamanız, her şeyi iki kez kontrol etmeniz gereken bir haftadasınız sevgili Koç burçları… Pazartesi gününe biraz yorgun ve bitkin başlamanız olası gözüküyor. Öte yandan iş ile ilgili pek çok yoğunluk var. Planlarınızı yoluna sokmaya çalışırken her şeye ekstra dikkat etmenizde fayda var. Çünkü ayın 18’inde Yengeç burcunda Merkür retrosu başlıyor. Özellikle yatırımla ilgili planlarınızı biraz askıya almanız, yeni kararlarınızı 12 Temmuz sonrasına ertelemeniz gerekiyor. 21 Haziran’da ise Güneş Yengeç burcuna geçiyor. Aileyi, evi temsil eden Yengeç burcu size ailevi konularda destek verecek. 21 Haziran’daki Güneş Tutulması’nda bebek haberi alabilir, taşınma ve ev işlerine ağırlık verebilirsiniz.
BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU
Yazın rehavetine kapıldığınız, odaklanmakta zorlandığınız bir haftaya giriyorsunuz sevgili Boğa burçları… Sağlıkta da biraz kendinize dikkat etmeniz gerekiyor. Boğaz ağrısı, halsizlik şikayetleri nedeniyle enerjinizin düştüğünü hissedebilirsiniz. Ayın 18’inde Yengeç burcunda Merkür retrosu başlıyor. Eğer iş ile ilgili girişimleriniz, eğitim planlarınız varsa retro döneminde hemen sonuç alamayabilirsiniz. İnternet üzerinden yapılan işlemlerde aksilikler, elektronik aletlerle ilgili sıkıntılar meydana gelebilir. 21 Haziran’da Güneş’in Yengeç burcuna geçişiyle beraber çalışkan bir ruh haline bürüneceksiniz. Toprakla ilgili işlere, üretime kendinizi verebilirsiniz. Yine 21 Haziran’daki Güneş Tutulması’nda hayata karşı bakış açınızı değiştirecek ve kendinizi yeni oluşumlar içerisinde bulacaksınız.
İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU
Haftaya güzel etkilerle başlıyorsunuz sevgili İkizler burçları… Modunuz yüksek, keyfiniz yerinde ancak 18 Haziran’da Yengeç burcunda Merkür retrosu meydana geliyor. Retro döneminde beklentileriniz yerine gelmiyor olabilir. Özellikle iş ve para konularında çok fazla ümitlenmemenizde, hayale kapılmamanızda fayda var. Ayrıca büyük anlaşma ve imzaları 12 Temmuz sonrasına bırakmanızı öneririz. Haftanın son gününde Güneş Yengeç burcuna geçiyor. Yeni projeler, fikirler için heyecan duyabilirsiniz. Ancak yine de temkinli davranmalısınız. Güneş Tutulması’nda ise duygusal meselelerde yeni kararlar alabilir ve aşkta şanslı bir döneme girebilirsiniz.
YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU
Aile ve yakınlarınızla vakit geçireceğiniz, onların sorunlarını çözmek için çabalayacağınız bir haftadasınız sevgili Yengeç burçları. Ancak iş ile ilgili yoğunluklar, özel hayatınızdaki haberler sağlığınızı ihmal edebileceğinizin sinyalini veriyor. Bu hafta 18 Haziran’da, burcunuzda Merkür retrosu var. Ardından Güneş burcunuza geçiyor ve yine burcunuzda Halkalı Güneş Tutulması meydana geliyor. Retro zamanı gerginlikler yaşansa da diğer gezegen hareketleriyle şanslı bir dönemden geçeceksiniz. Kendinize güven duyduğunuz, dış görünüşünüzle, fikirlerinizle etkilediğiniz bir süreçtesiniz. Ayrıca Güneş Tutulması’nda mutlu olacak, şifa bulacaksınız.
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