KOVA HAFTALIK BURÇ YORUMU

Evliliğiniz ve ilişkilerin ön planda olduğu bir haftaya giriyorsunuz sevgili Kova burçları… Yeni haftada özel planlar yapabilirsiniz. Diğer yandan da kariyerde yoğun bir süreç var. Eğer kendinizi gönüllü olarak karantinaya aldıysanız farklı ve yeni bir işe girişmek isteyebilirsiniz. Fakat doğru zamanı iyice ölçüp tartmalısınız. Belki de her şey kafanızda kurduğunuz gibi gelişmeyebilir. Mayıs ayı ise genel hatlarıyla güzel ilerleyecek. Enerjinizin arttığını ve sağlığınızın yerine geldiğini hissedeceksiniz.