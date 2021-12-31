Dünyadaki 13 indirimin 4'ü TCMB'den

2021 global merkez bankaları açısından faiz artırım yılı oldu. Merkez bankaları neredeyse her 5 toplantıdan birinde faiz artırım yönünde karar aldılar.

ForeksHaber'in merkez bankalarının toplantı kararlarından yaptığı derlemeye göre, bu yıl bankalar 118 kez toplantılardan faiz artırımı yönünde kararla çıktılar. Bu kararların büyük bölümü yılın ilk yarısından sonra alındı.

Toplam 623 toplantının olduğu yılda 492 kez faiz sabit bırakılırken, 13 kez indirim yönünde karar çıktı. İndirim kararlarının 4'ü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından alınan kararlar oldu. TCMB, son 4 ayda indirim yönünde aldığı kararlarla faizi yüzde 19'dan yüzde 14'e kadar indirdi.

Bu dönemde TCMB ile aynı yönde kararı sadece Çin Merkez Bankası (PBOC) aldı. PBOC, gösterge konumdaki 1 yıl vadeli ana kredi faiz oranını Nisan 2020'den bu yana ilk kez düşürdü ve yüzde 3,85'ten yüzde 3,80'e çekti.

Gelişmiş ülkeler arasında ilk faiz artıran Norveç Merkez Bankası (Norges) oldu. Norges, Eylül ayında faizi 25 baz puan yukarı çekerek bu yönde ilk adımı attı.

Norges'in ardından Yeni Zelanda Merkez Bankası(RBNZ) aynı yönde hareketi Ekim ayında yaptı ve faizi 25 baz puan yukarı çekti.

İngiltere Merkez Bankası(BoE) ise artırım için yılın son ayını bekledi. BoE yılın son toplantısında faizde 15 baz puan artışa gitti.

ABD, Euro Bölgesi, Japonya ve Kanada ise yılı faiz değişikliği yapmadan tamamladılar.