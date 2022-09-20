AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ağustos itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, ağustos sonu itibarıyla 3 trilyon 651,4 milyar lira oldu.

Borç stokunun 1 trilyon 205,6 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 2 trilyon 445,8 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.