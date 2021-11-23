AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ekim itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, borç stokunun 906,7 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 1 trilyon 362 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.